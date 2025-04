Sindicato de Hotelaria pondera paralisação na Festa da Flor

O Sindicato de Hotelaria da Madeira vai reunir, em plenário, no dia 21 de Abril, para que os trabalhadores possam decidir se haverá ou não greve na Festa da Flor.

Em cima da mesa estará uma proposta de paralisação para os dias 3 e 4 de Maio. “Poderá ser no sábado e domingo, que são os dias maiores da Festa da Flor, aqui na Madeira. É algo para decidir no dia 21 de Abril”, confirmou o dirigente sindical, ao DIÁRIO e TSF-Madeira prometendo continuar a travar a luta por melhores salários.

Exemplo desse movimento de contestação é o que vai acontecer no dia em que o novo Governo Regional irá tomar posse, na cerimónia agendada para 15 de Abril, em que os trabalhadores vão promover um velório em frente à Assembleia Legislativa da Madeira. E, mais tarde, no dia 17 de Abril vão voltar à zona de chegadas do aeroporto, em Santa Cruz, para entregarem panfletos explicativos da luta do sector.

Formas de protesto que ficaram delineadas em novo plenário promovido pelo Sindicato de Hotelaria, no qual foi recusada a proposta de aumentos salariais apresentada pelos empresários - o patronato já está disposto a subir até aos 60 euros, mas os trabalhadores mantêm como ‘mínimo’ os 75 euros.