Albuquerque nas comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses

A Presidência do Governo Regional informou este domingo que o presidente do Executivo, Miguel Albuquerque, vai estar presente amanhã, segunda-feira, 1 de Julho, nas comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses.

Programa de comemorações:

– 9h30 - Guarda de Honra junto à Assembleia Legislativa da Madeira;

– 10 horas - Sessão Solene Assembleia Legislativa da Madeira;

– 11h30 - Cerimónia de Deposição Flores Monumento à Autonomia, Praça da Autonomia;

– 12 horas - Cerimónia de Imposição de Insígnias Honoríficas, Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira;

– 18 horas – Missa Te Deum, Sé;

– 21h30 - Concerto Comemorativo Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, no Parque de Santa Catarina.