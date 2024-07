Motociclista ferido em colisão no Funchal

Um motociclista de 53 anos ficou ferido, esta tarde, pelas 15 horas, numa colisão a envolver uma moto e um veículo ligeiro, na Rua Alferes Veiga Pestana, no Funchal.

Com escoriações no tornozelo e queixas no membro inferior esquerdo, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.