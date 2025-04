Tensões comerciais entre China e EUA poderão reduzir comércio bilateral até 80%

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou hoje que as crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China expõem o comércio bilateral ao risco de contração muito acentuada, de até 80%.

"As nossas projeções preliminares sugerem que o comércio de mercadorias entre estas duas economias pode diminuir até 80%", alertou a diretora-geral da OMC.

O Presidente norte-americano anunciou hoje um aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses e a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.

A diretora-geral da OMC recordou que os EUA e a China representam, no seu conjunto, 3% do comércio mundial e que o confronto em que se envolveram "tem implicações mais vastas que podem prejudicar seriamente as perspetivas económicas globais".

Okonjo-Iweala explicou ainda que os efeitos macroeconómicos negativos não se limitarão aos Estados Unidos e à China, mas estender-se-ão a outras economias, especialmente às nações menos desenvolvidas.

Para a OMC, existe o perigo de uma fragmentação do comércio mundial "segundo linhas geopolíticas", ou seja, uma divisão da economia mundial em, pelo menos, dois blocos.

A consequência poderia ser uma redução a longo prazo do Produto Interno Bruto (PIB) real mundial de quase 7%, indicou.

"O desvio do comércio representa uma ameaça imediata e urgente, que requer uma resposta global coordenada. Instamos todos os membros da OMC a enfrentar este desafio através da cooperação e do diálogo", defendeu.