Registados mais de 24 mil atendimentos pelo IASAÚDE

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) já efectuou um total de 24.936 atendimentos, desde Janeiro até à data. Os números apurados indicam que 82% destes atendimentos foram realizados no Funchal, seguindo-se os concelhos da Ribeira Brava (3%), Santa Cruz (2,8%) e Câmara de Lobos (2,7%).

Relativamente ao número de novos utentes, até à data foram contabilizados 2.489 novos registos, uma média de 14 inscrições por dia. Os números apresentados indicam que 96% destes novos beneficiários foram realizados no concelho do Funchal, seguindo-se a Ribeira Brava (0,9%), Câmara de Lobos (0,8%) e Calheta (0,6%), revela nota à imprensa.

Diz ainda que "o atendimento na sede do IASAÚDE continua a ser o mais solicitado por parte dos utentes do Serviço Regional de Saúde da RAM, visto ser o concelho com o horário de atendimento mais alargado".

Ainda assim, o Instituto relembra que os concelhos da Região Autónoma da Madeira dispõem de um posto de reembolso das despesas de saúde localizado nos Centros de Saúde concelhios.

Para aceder a um destes onze postos de proximidade, o utente deverá fazer a marcação prévia através do contacto 291 212 370 ou online, através do site institucional www.iasaude.pt.