Gonçalo Henriques quer terminar RVM "numa boa posição"

Gonçalo Henriques volta ao Rali Vinho da Madeira num Renault Clio Rally4 e espera “terminar a prova numa boa posição. A nossa meta é mesmo a vitória em termos de Campeonato de Portugal de duas rodas motrizes. Estamos na liderança dessa competição mas queríamos dilatar na Madeira a nossa vantagem", diz à assessoria do RVM.

Piloto que acrescenta que este ano já contam com duas desistências "e não podemos errar ou deitar mais resultados fora. Em 2023 já participei no Rali Vinho da Madeira e acho todo o rali muito giro, com troços cronometrados espetaculares. Para além disso, somos sempre muito acarinhados em todo o lado. Isso torna esta uma das minhas provas favoritas”.

O piloto conta 25 anos de idade e estreou-se nos ralis em 2018 com um Renault Clio Williams. Manteve essa viaturas até 2021 e em 2022 passou para um KIA Picanto GT com que venceu a competição júnior da FPAK. O ano passado dividiu-se entre os Renault Clio Rally5 e Rally4 e venceu o campeonato nacional de duas rodas motrizes.