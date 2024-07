Marítimo Andebol acerta datas da EHF European League

Já estão confirmadas as datas e horas, para os confrontos na pré eliminatória da EHF European League, entre as formações do Marítimo da Madeira Andebol SAD e dos suecos do Ystads IF HF.

Assim no dia 31 de Agosto, pelas 15 horas, na Suécia disputa-se a 1.ª mão desta eliminatória. Oito dias mais tarde, a 6 de Setembro, às 19 horas, no Pavilhão do Complexo Desportivo do Marítimo terá lugar a 2.ª mão. Quem seguir em frente entra na fase de grupos desta prova europeia.