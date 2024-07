Arranca hoje a Semana Gastronómica de Machico

Inicia-se hoje a 37.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, evento que decorre até 4 de Agosto, na baixa da cidade.

Calema (26 de Julho), Nuno Ribeiro (31 de Julho) e Ana Moura (1 de Agosto) são cabeças-de-cartaz, aos quais se juntam dezenas de artistas regionais, que vai animar o evento ao longo de 10 dias.

Novidade, este ano, é a disponibilização de transportes gratuitos de diferentes pontos do concelho, nos dias 'mais fortes', coincidindo com a actuação dos referidos artistas nacionais. Os autocarros sairão do Porto da Cruz, com passagem pela Ribeira de Machico, mas também do Caniçal. Haverá, ainda, transporte gratuito nesses mesmos dias a partir do Parque Desportivo de Água de Pena.

Serão 27 os stands presentes, onde se incluem 11 restaurantes e cinco bares. Existirão três momentos de cozinha ao vivo, protagonizados pela conhecida Biqueira e pelo Chef Octávio Freitas.

Outros eventos para hoje na Madeira. Tome nota.

-Mostra do Trigo e da Batata - Doce

10h00 às 19h00, em São Jorge

-ACIF - Sessão de Tomada de Posse da Mesa de Mediação Imobiliária

12h00, na sede da ACIF.

-X Encontro Municipal de Juventude c/ tema “Turismo, um Mundo à Tua Espera!”

14h00/18h30- Porto de Recreio da Calheta.

-No âmbito dos Apoios ao Associativismo, a Câmara Municipal do Funchal volta a estabelecer um protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho Madeira (RVM)

17h30 -Salão Nobre da CMF.

-Conversas sobre Rali - "Mulheres a falar de Rali"

18h00- Plaza Madeira.

Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos

18h30- Paris

60.º aniversário da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus

20h00- Eucaristia D. Nuno Brás- Boa Nova.

-Semana do Mar - Porto Moniz

22h30 - Actuação de Pedro Abrunhosa

Principais efemérides no dia 26 de Julho, Dia Mundial dos Avós:

1856 -- Nasce o dramaturgo George Bernard Shaw, em Dublin, na Irlanda, autor de "Pigmalião".

1874 -- Nasce o maestro de origem russa Sergei Koussevitzky, impulsionador dos cursos de Tanglewood e da Orquestra de Boston.

1875 -- Nasce o psicanalista suíço Carl Gustav Jung, precursor da Psicologia Analítica.

1893 -- Nasce o artista plástico alemão George Grosz, fundador do movimento Dada, em Berlim.

1894 -- Nasce o escritor britânico Aldous Huxley, autor de "Admirável Mundo Novo".

1906 -- Nasce Armando José Fernandes, compositor, discípulo de Luís de Freitas Branco, um dos mais importantes do modernismo português.

1908 -- É criado o FBI - Federal Bureau of Investigation, no âmbito do Departamento de Justiça dos EUA.

1928 -- Nasce o cineasta norte-americano Stanley Kubrick, realizador de "Laranja Mecânica", "2001 Odisseia no Espaço".

1942 -- II Guerra Mundial. A Força Aérea britânica bombardeia Hamburgo, na Alemanha.1944 -- II Guerra Mundial. As bombas alemãs V2 atingem território britânico, pela primeira vez.1945 -- II Guerra Mundial. Declaração de Potsdam, pelos EUA, Reino Unido, URSS e China, que exigem a rendição incondicional do Japão.

1952 -- Morre, com 33 anos, Eva Péron, mulher do dirigente populista argentino Juan Perón.

1953 - Fidel Castro ataca o palácio presidencial de Moncada, em Santiago de Cuba, numa primeira tentativa de derrube do ditador Fulgêncio Baptista.

1964 -- Desastre ferroviário de Custóias causa a morte a cerca de 100 pessoas.1971 - A nave espacial norte-americana Apolo-15 é lançada de Cabo Kennedy, em direção à Lua.

1973 -- Guerra Colonial. Missionários holandeses, em Angola, denunciam o massacre de 126 civis, em Quibaxe, por tropas a forças da PIDE-DGS.

1984 - O Parlamento português aprova a Lei de Segurança Interna.

1986 - Morre o cineasta norte-americano Vincent Minnelli, realizador de "Gigi", "Um Americano em Paris". Tinha 83 anos.

1994 - Inauguração do Museu da Música na estação Alto dos Moinhos, do Metro de Lisboa.

2001 -- Primeira visita oficial ao estrangeiro do dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-il: uma viagem à Rússia, em comboio.

2005 - O vaivém Discovery parte de Cabo Canaveral, Florida, no primeiro voo espacial após a explosão do Columbia a 01 de fevereiro de 2003.

2008 - O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro é distinguido com o Prémio Camões 2008, o mais importante galardão atribuído a autores de língua portuguesa. É o oitavo escritor brasileiro a ser distinguido com este prémio

2011 -- Morre o treinador de futebol António Medeiros, com 78 anos.

2013 - O Presidente da República, Cavaco Silva, dá posse a 19 secretários de Estado do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, ficando assim concluída a sétima remodelação do executivo de maioria PSD/CDS-PP.

2016 - A antiga secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton entra na história dos Estados Unidos ao tornar-se na primeira mulher a ser nomeada pelo Partido Democrático como candidata à Casa Branca, na convenção de Filadélfia.