Marítimo na European League mede forças com o Ystads da Suécia

A equipa do Marítimo da Madeira Andebol SAD terá pela frente na pré eliminatória da European League 2024/2025, o conjunto do Ystads IF HF da Suécia, assim determinou o sorteio que teve lugar esta manhã, na sede da Federação Europeia da modalidade. A primeira mão está agendada para o dia 31 de Agosto ou 1 de Setembro no Funchal. A segunda mão terá lugar nos dias 7 ou 8 de Setembro na Suécia.

Caso os andebolistas comandados pelo técnico Paulo Fidalgo consigam ultrapassar este obstáculo, vão competir pela primeira vez numa fase de grupos de uma competição europeia de clubes, o que acontecer, será mais um marco histórico para o andebol maritimista e madeirense.