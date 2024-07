Pavlidis volta a marcar mas o Benfica empata frente ao Brentford

O Benfica não foi além de uma igualdade diante do Brentford (1-1), no quarto jogo de preparação para a nova temporada 2024/25, disputado no Estádio da Luz.

Pavlidis fez o único golo da formação 'encarnada', aos 24 minutos, depois de Bryan Mbeumo ter aberto o ativo, aos oito minutos, para o Brentford.

No regresso do Benfica aos jogos no Estádio da Luz, depois dos particulares realizados em Águeda diante do Farense (5-0) e Celta de Vigo (2-2), e em França frente ao Almería (3-1), o técnico Roger Schmidt operou apenas uma mudança em relação à equipa apresentada no encontro com os andaluzes.

Depois de ter participado no Euro2024, o dinamarquês Alexander Bah somou os primeiros minutos pelo Benfica nesta pré-temporada, ocupando o lugar de defesa-direito, por troca com Tiago Gouveia.

A formação 'encarnada' entrou com forte dinâmica atacante, desperdiçando desde logo boa situação para marcar, num livre direto cobrado por Aursnes, que saiu por cima da barra, na sequência de uma falta sobre Neres, após rápido contra-ataque.

Admoestado com o cartão amarelo, Myles Peart-Harris foi poupado da expulsão pelo árbitro Ricardo Baixinho, quando era o último defensor dos ingleses e o extremo brasileiro do Benfica seguia velozmente na direção da baliza do Brentford.

O Benfica estava bem na partida, mas ao minuto oito, Morato teve um atraso mal medido para Trubin, que resultou no golo do Brentford, da autoria de Bryan Mbeumo.

Mesmo assim, as 'águias' reagiram e empataram aos 24 minutos, por Pavlidis (quinto golo em quatro jogos ao serviço do Benfica), com o grego a encostar ao primeiro poste um cruzamento de Álvaro Carreras, na sequência de uma boa jogada de envolvimento com Aursnes no corredor esquerdo.

Ao intervalo Roger Schmidt efetuou cinco alterações na equipa, com as entradas de Tiago Gouveia, Jan-Niklas Beste, João Mário, Prestianni e Arthur Cabral para os lugares de Álvaro Carreras, Alexander Bah, Neres, Pavlidis e Marcos Leonardo.

Num onze pouco rotinado, a exibição do Benfica tornou-se algo desgarrada, mas mesmo assim Prestianni foi causando algum frisson nas bancadas da Luz.

Aos 56 minutos, o avançado argentino disparou um remate de fora da área travado pelo guarda-redes do Brentford.

Prestianni esteve novamente em evidência num lance disputado com Ryan Trevitt na grande área do Brentford, ao minuto 69, em que o jovem sul-americano pareceu ter sofrido grande penalidade, mas o árbitro mandou seguir.

Um pouco antes, um cruzamento/remate do camaronês Bryan Mbeumo surpreendeu Trubin, com o guarda-redes ucraniano a ver a bola beijar o poste esquerdo da baliza.

À entrada para o último quarto de hora, Roger Schmidt deu minutos a António Silva (Tomás Araújo), Bajrami (Morato), Martim Neto (Leandro Barreiro), João Rego (Aursnes) e Tengstedt (Florentino), mas o Benfica perdeu alguma clarividência e não conseguiu chegar ao golo do triunfo.