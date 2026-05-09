O fenómeno das aves migratórias

Para assinalar esse fenómeno natural, celebra-se o Dia Mundial das Aves Migratórias, uma data dedicada à sensibilização para a protecção destas espécies e dos habitats de que dependem.

Esta efeméride é celebrada duas vezes por ano — no segundo sábado de Maio e no segundo sábado de Outubro — acompanhando os principais períodos de migração nos hemisférios Norte e Sul.

O que são aves migratórias?

As aves migratórias são espécies que se deslocam sazonalmente entre diferentes regiões do planeta. Estas viagens acontecem, sobretudo, para procurar temperaturas mais favoráveis, alimento ou locais adequados para reprodução.

Algumas espécies percorrem distâncias impressionantes, viajando milhares de quilómetros ao longo do ano. Muitas regressam exactamente ao mesmo local onde estiveram em épocas anteriores, demonstrando uma extraordinária capacidade de orientação.

A sua orientação

A migração das aves continua a ser um dos fenómenos mais fascinantes da natureza. Estudos científicos mostram que muitas espécies utilizam diferentes formas de orientação durante as viagens.

Entre elas estão a posição do Sol, as estrelas, as referências geográficas e até o campo magnético da Terra. Algumas aves conseguem voar durante vários dias sem parar e enfrentam condições meteorológicas difíceis e longos percursos sobre o mar.

A sua importância

As aves migratórias desempenham um papel essencial nos ecossistemas e no equilíbrio ambiental.

Entre as suas funções estão:

o controlo de insectos;

a dispersão de sementes;

a polinização de plantas;

e a manutenção da biodiversidade.

Além disso, os especialistas consideram estas espécies importantes indicadores ambientais. Alterações nos padrões de migração podem reflectir mudanças no clima ou degradação dos habitats naturais.

As principais ameaças

Apesar da capacidade de adaptação, muitas aves migratórias enfrentam hoje ameaças crescentes, como a destruição de habitats naturais, poluição, alterações climáticas, caça ilegal e colisões com edifícios e infraestruturas.

As zonas húmidas, áreas costeiras e florestas são fundamentais para o descanso e alimentação destas espécies durante as viagens. A perda destes espaços pode comprometer a sobrevivência de muitas aves.

Portugal tem um papel importante

Devido à sua localização geográfica, Portugal é um ponto estratégico para várias rotas migratórias entre a Europa e África.

Locais como o Estuário do Tejo, a Ria Formosa e diversas zonas costeiras acolhem milhares de aves todos os anos. Por essa razão, o país desempenha um papel relevante na conservação destas espécies e dos habitats naturais de que dependem.

O Dia Mundial das Aves Migratórias

A data é celebrada em vários países através de iniciativas de sensibilização ambiental e educação.

A observação de aves na natureza, campanhas de sensibilização, acções de educativas e projectos de conservação da biodiversidade são actividades utilizadas neste dia para o assinalar. O objectivo é reforçar a importância da protecção das aves migratórias e alertar para os desafios que enfrentam.

O Dia Mundial das Aves Migratórias destaca um fenómeno natural impressionante, mas também relembra a fragilidade destas espécies perante as alterações ambientais e a acção humana. Proteger zonas húmidas, áreas costeiras e habitats naturais tornou-se essencial para garantir que estas viagens continuem a fazer parte do equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade mundial.