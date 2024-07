Mercado de transferências da Liga Portugal fecha a 2 de Setembro

A janela de transferências de Verão em Portugal vai encerrar a 2 de Setembro. A data normalmente utilizada é 31 de Agosto, mas a Liga Portuguesa decidiu ampliar o período de mercado até ao fim da segunda-feira seguinte, dia 2.

O final do mês de Agosto coincide com o fim-de-semana, neste caso um sábado. As principais ligas europeias vão encerrar as respectivas janelas de transferências na sexta-feira, 30 de Agosto.

Quer isto dizer que, como habitualmente acontece, os clubes vão começar a competição ainda com a janela de transferências aberta. O primeiro jogo oficial de 2024/2025 em termos de calendário do futebol português a nível profissional é a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realiza no próximo fim-de-semana, sábado 3 de Agosto, em Aveiro, entre Sporting e FC Porto.

A 1.ª jornada das I Liga e II Ligas está agendada para o fim-de-semana de 10 e 11 de Agosto, mas o principal campeonato começa já na sexta-feira, 9. Nacional (I Liga) e Marítimo (II Liga) entram em acção oficialmente nesse fim-de-semana.

De resto, os clubes das Ligas profissionais em Portugal fazem quatro jornadas ainda com o mercado de transferências a decorrer. A primeira jornada após o fecho do mercado será a 5.ª ronda.

Mas nem todas as Ligas têm a mesma data para encerramento do mercado de transferências de Verão. Aqui ficam alguns exemplos:

Liga/Data do fecho

Estados Unidos/14 de Agosto

Alemanha/30 de Agosto

França/30 de Agosto

Itália/30 de Agosto

Espanha/30 de Agosto

Inglaterra/30 de Agosto

Portugal/2 de Setembro

Brasil/2 de Setembro

Países Baixos/2 de Setembro

Bélgica/6 de Setembro

Roménia/9 de Setembro

Suíça/9 de Setembro

México/10 de Setembro

Grécia/ 11 de Setembro

Turquia/ 13 de Setembro

Arábia Saudita/6 de Outubro