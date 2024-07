Elena Rybakina falha torneio olímpico de ténis

A tenista cazaque Elena Rybakina, quarta classificada do ranking mundial e uma das candidatas à conquista do título em Paris2024, vai ficar de fora dos Jogos Olímpicos, indica o sítio oficial do maior evento desportivo mundial na Internet.

Rybakina será substituída pela australiana Daria Saville, número 77 da hierarquia da WTA, e abre caminho para a francesa Caroline Garcia, número 25 do mundo, fechar a lista de cabeças de série para o torneio olímpico, que se inicia no sábado, em Roland Garros.

A ausência de Rybakina, que foi quarta classificada em Tóquio2020, junta-se a outros nomes sonantes do circuito feminino, como a bielorrussa Aryna Sabalenka, terceira do ranking mundial, a checa Marketa Vondrousova, 18.ª e atual vice-campeã olímpica, e a tunisina Ons Jabeur, 16.ª.