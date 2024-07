Todos os 46 aeroportos espanhóis com perturbações por falha na Microsoft

A falha nos sistemas da empresa Microsoft está a causar perturbações em todos os 46 aeroportos civis de Espanha, país onde também bancos, companhias aéreas, correios e empresas de telecomunicações comunicaram problemas pelo mesmo motivo.

Os aeroportos espanhóis são geridos pela Aena, o maior gestor aeroportuário mundial, responsável, direta ou indiretamente, por perto de 80 infraestruturas em vários países (46 em Espanha, 32 na América e uma no Reino Unido).

A empresa, detida em 51% pelo Estado espanhol, disse em comunicados divulgados nas redes sociais que "está já a recuperar alguns dos seus sistemas" e que, em Espanha, "todos os aeroportos estão operativos, mas alguns processos estão a desenvolver-se com lentidão" e a gerar atrasos.

Segundo a Aena, a falha informática afeta, sobretudo, o 'check in' (o registo) de passageiros e bagagens, assim como os pontos de informação nos aeroportos, e os processos estão a ser feitos manualmente.

Imagens dos aeroportos de Madrid ou Barcelona, os maiores de Espanha, divulgadas pelas televisões, mostram filas de passageiros nos acessos aos balcões de 'check in'.

As companhias aéreas estão a apelar aos passageiros que têm voos hoje para irem para os aeroportos com mais antecedência do que o habitual, atendendo à lentidão nos processos e por se prever um dia com muito movimento, por coincidir com a véspera do fim de semana e com férias de verão.

Espanha é o segundo destino turístico do mundo, a seguir à França.

A perturbação nos aeroportos é o maior impacto que está a ter em Espanha a falha na Microsoft, mas outras empresas como a companhia aérea Vueling, bancos como o BBVA ou a Unicaja, os Correios ou a operadora de telecomunicações Movistar comunicaram também estar a ter problemas em alguns sistemas e serviços.

Uma falha global no sistema da Microsoft está a causar problemas em inúmeras empresas, incluindo companhias aéreas, financeiras, de media e outras indústrias em vários pontos do mundo.

A gigante tecnológica Microsoft disse estar a tomar "medidas de mitigação".

"Os nossos serviços estão em vias de ser recuperados à medida que tomamos medidas de mitigação", escreveu a empresa na rede social X (antigo Twitter).

Numa mensagem intitulada "Degradação de serviço", a Microsoft afirma que os utilizadores "podem não conseguir aceder a várias aplicações e serviços Microsoft 365".

A Microsoft acrescenta que está mobilizada e a tratar o assunto "com a mais alta prioridade e urgência, ao mesmo tempo que continua a abordar o impacto contínuo nas restantes aplicações do Microsoft 365 que se encontram num estado degradado".