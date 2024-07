Falha informática deixou 150 britânicos retidos na Madeira

Cerca de 150 britânicos foram forçados a prolongar as suas férias na Região Autónoma da Madeira [deveriam partir na sexta-feira, 19 de Julho, para Birmingham] por causa da falha informática ligada à Microsoft e que, um pouco por todo o mundo, originou constrangimentos em serviços e, no caso das ligações aéreas, vários atrasos e cancelamentos.

O balanço, já na sexta-feira, apontava para mais de 3.300 voos cancelados em todo o mundo depois que uma actualização de software defeituosa foi implantada pela empresa de segurança cibernética Crowdstrike.

Um dos passageiros retidos na Madeira falou à BBC, do seu hotel, e deu nota do stress e da ansiedade causados pela situação, tendo em conta que muitos deveriam regressar ao trabalho já no dia de ontem, segunda-feira, e outros teriam limitações relacionadas com a medicação habitual.

Chris Brown, de Tipton, West Midlands, cujo voo de saída foi reagendado para esta terça-feira, criticou a TUI pela falta de resposta. Ainda que tenha registado que a empresa assumiu a questão do alojamento e da alimentação. “É um momento preocupante para muitas pessoas e estamos todos conversando em grupo e cada um tem histórias diferentes. Não é bom”, assumiu.

Em resposta, um porta-voz da TUI UK & Ireland agradeceu aos clientes a “compreensão e paciência contínua” e reconheceu “quão frustrantes” os atrasos e cancelamentos foram. “Gostaríamos de pedir desculpas aos nossos clientes que foram afectados”.

Responsável que acrescentou ainda que os clientes afectados por voos cancelados “poderiam alterar suas férias sem qualquer taxa e obter vouchers com desconto no custo de férias futuras”. Aqueles que não mais queiram viajar serão ressarcidos do valor total, disse ainda, em declarações difundidas pela BBC.