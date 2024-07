SESARAM não foi afectado por falha na Microsoft

“O SESARAM não foi afectado”, garantiu esta manhã Miguel Albuquerque, a propósito da falha do sistema da Microsoft que está a ter impacto a nível global.

Falha na Microsoft afecta empresas da China aos EUA, da Europa à Austrália Aeroportos e companhias aéreas na Europa, Estados Unidos, Austrália, Hong Kong e Japão, bem como empresas, bancos e meios de comunicação social em várias partes do mundo, incluindo Portugal, estão a ser afetados pela falha informática da Microsoft.

Embora reconheça que os aeroportos, por exemplo, possam ser afectados, o presidente do governo regional garante que no serviço público, nomeadamente de saúde, tudo decorre para já com normalidade.

O chefe do governo falava aos jornalistas à margem da visita à Bravaplan, uma empresa de planeamento e engenharia civil, com um volume de negócios de 1.5 milhões de euros.