Miguel Caires confiante num "ano que se pretende de evolução"

Miguel Caires alinha com o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo no Rali Vinho da Madeira e pretende “desfrutar desta magnífica prova. Atendendo aos “artistas” que vão estar presentes, existem os ingredientes para um rali magnífico, muito competitivo. Nem a vitória nem o pódio estão, de forma nenhuma, entregues a ninguém. Achamos que essa luta não será nossa mas gostaríamos, aqui e acolá, de nos ir intrometendo, sempre evoluindo.

Vamos manter o foco na última classificativa, no último metro de competição, e tentarmos ser consistentes. Este tem sido um ano acima das expetativas. Num ano que se pretende de evolução, já ganhamos seis classificativas à geral. Vamos continuar a trabalhar, para melhorar e oferecer ainda mais espetáculo num espetáculo que se pretende cada vez mais rico”.

Caires tem 42 anos de idade e estreou-se em ralis em 2019 com um Peugeot 208 R2. Nos dois anos seguintes dividiu-se entre um Ford Fiesta R2T e um Ford Fiesta Rally4. Já em 2022 esteve ao volante de Renault Clio Rally4. O ano passado evoluiu para um Skoda Fabia R5 e esteve por quatro vezes no pódio dos ralis madeirenses. Em 2024 segue na terceira posição do campeonato regional de ralis.