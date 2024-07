Rui Caetano e Miguel Ganança exigem medidas para evitar falta de professores

Na discussão na especialidade do Orçamento, o deputado Rui Caetano (PS) alertou, esta tarde, o secretário da Educação que a Região “está a arriscar demasiado” por não implementar no imediato medidas para menorizar o impacto da falta de professores no próximo ano lectivo.

O parlamentar socialista lembrou que há cerca de 150 professores que exerciam funções na Madeira mas que foram colocados em escolas no continente, sendo que a maioria vai aceitar essa opção profissional. Além destes, há professores contratados que vão seguir o mesmo caminho. Perante este quadro, Rui Caetano questionou Jorge Carvalho se não estará na hora de permitir a vinculação de todos docentes com três contratos consecutivos. O mesmo deputado alertou que o recurso aos professores destacados não vai resolver o problema da falta de docentes e sugeriu a dinamização de um protocolo com a Universidade da Madeira para formar professores.

Também o deputado Miguel Ganança (JPP) abordou este tema e disse que “o senhor secretário ficou congelado no tempo” nesta matéria, sendo que “o próximo ano lectivo pode ser crítico” por falta de professores. Neste sentido, este parlamentar pediu medidas para cativar novos professores, como a vinculação dos docentes com três contratos e a equiparação da remuneração dos docentes não profissionalizados à dos professores profissionalizados em início de carreira. “Estamos a ser ultrapassados e estamos a ficar depenados”, sublinhou Miguel Ganança.