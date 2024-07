Miguel Garcia quer ganhar a Peugeot Rally Cup Iberica com o seu Peugeot 208 Rally4

O piloto espanhol Miguel Garcia será uma das estreias na edição deste ano do Rali Vinho da Madeira e espera ganhar pontos na Madeira para sair vitorioso no 'Peugeot Rally Cup Iberica', ao volante do seu Peugeot 208 Rally4.

Vamos na segunda posição em ambas as competições que disputamos naquele que é o nosso primeiro ano com este carro e estamos aprendendo muito. O nosso carro anterior era muito diferente e tivemos que nos adaptar. Esta é a primeira vez em que vou participar no Rali Vinho da Madeira e temos procurado o máximo de informação e visto muito sobre a prova. É muito bonito e parece-me rápido e técnico. Temos muita vontade de o terminar, sendo o mais rápidos possível. Miguel Garcia, piloto

Garcia tem 42 anos de idade e estreou-se nos ralis em 2007 com um Fiat Punto HGT. Tem se destacado, maioritariamente, nas competições monomarca, tendo já passado pelo volante de viaturas como o Suzuki Swift, Peugeot 206 XS, Dacia Sandero, Renault Megane Coupé e Renault Clio Rally5.

Em 2020, foi campeão na 'Suzuki Swift Cup' e, em 2022, no 'Clio Trophy Spain'. Foi vice-campeão da 'Suzuki Swift Cup', em 2019. Actualmente é segundo classificado tanto na 'Peugeot Rally Cup Iberica', como no 'Desafio Peugeot' (Espanha).