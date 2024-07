Conheça os destaques da imprensa nacional

Visão:

- "Dossier especial [jogos Olímpicos]. Tensão e emoção em Paris"

- "Kamala Harris. A última esperança contra Trump"

- "Joël Dicker. Novo policial cheio de mistérios"

- "Caso das gémeas. Partidos dão sinais de desconforto"

Sábado:

- "Algarve. Deslumbrante e autêntico"

- "Lesados do BES. 10 anos depois, a mesma raiva"

- "Entrevista [Isabel Stilwell]. 'Lembro-me de dizer que queria ser escritora e os professores rirem-se'"

Correio da Manhã:

- "Terror em Carcavelos. Morto na praia por defender clientes. Funcionário de bar protege duas raparigas e é assassinado à facada"

- "Menos 1 milhão do que Di María. Salário de 3 milhões por ano para Félix"

- "Termómetro ultrapassou 40 graus em 37 localidades do continente"

- "Montenegro. Bandeira ao contrário na viagem a Angola"

- "Polícia em ação. Pânico no areal em Sesimbra"

- "Sondagem. Kamala passa para a frente de Trump"

- "Custa 1,7 milhões. Gabinete da visita do Papa em agosto de 2023 continua a funcionar"

- "Alerta. Endividamento das famílias atinge máximo de onze anos"

Público:

- "Bruxelas abre a porta a nova revisão do PRR para salvar projetos em risco"

- "Netanyahu ao Congresso. 'Ao combater o Irão, enfrentamos os inimigos mais radicais dos EUA'"

- "Discriminação. Governo diz que faz o oposto dos Açores no acesso a creches"

- "Museu do Design. 'O Mude que foi pensado em 2005 não é o Mude de 2024'. Entrevista com a diretora, Bárbara Coutinho, no dia em que o museu regressa a casa"

- "200 queixas por dia. PSP alerta para perdas de 178 milhões em três anos com burlas"

- "Ana Garcia Martins ['influencer']. 'O humor tem sido uma arma poderosíssima para ir sobrevivendo'"

- "Paris 2024. Iúri Leitão vai a Paris sem travões. Depois, logo se vê"

- "'As pessoas fugiram'. Paris tem os Jogos, mas não tem os fregueses"

Jornal de Notícias:

- "INEM leva tempo de mais a socorrer vítimas graves"

- "Laboratórios condenados a multa milionária por combinarem preços dos testes covid"

- "Aldeia segura falha metas. Só 12 localidades aderiram no ano passado o programa de prevenção de incêndios"

- "Caminho da Costa é o preferido dos peregrinos"

- "Matosinhos. Câmara quer reforço policial na marginal"

- "Porto. Líder bengali denuncia ameaças na comunidade"

- "Cascais. Jovem morto à facada por ajudar rapariga agredida"

- "Verão. Paulo Pires a banhos no Adriático com família"

- "Martim Fernandes e Rodrigo Ribeiro brilham na pré-época"

Diário de Notícias:

- "Faltam 75 mil camas para estudantes do ensino superior em Portugal"

- "Congresso americano. Netanyahu quer aliança com EUA contra o 'eixo do terror do Irão'"

- "França. Macron irrita esquerda e apela a uma 'trégua olímpica e política'"

- "Impostos. Governo mantém 'suspense' quanto à descida imediata do IRS"

- "PRR. Novos hospitais, internet escolar, metro de Lisboa e de Loures em risco"

- "Educação. Ministério liga a professores a pedir para rescindirem contratos"

- "Jogos Olímpicos. Nadadores sonham com fazer história e Diogo Ribeiro acredita numa final"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Sofia Vala Rocha, deputada municipal de Lisboa pelo PSD. 'Esqueço muito rapidamente os acidentes de percurso'"

- "Reposição. Underground de Emir Kusturica está de volta e restaurado"

Negócios:

- "Sem tabelas de IRS até dia 10, alívio não avança já"

- "Entrevista [ao economista] Daron Acemoglu. 'Muitas capacidades da IA estão a ser exageradas'"

- "Subsídio para independentes só chega a cerca de mil pessoas"

- "Centros de dados de Sines envoltos em polémica devem arrancar até final do ano"

- "Seguros. Novo Banco admite voltar a comprar a GamaLife"

- "Matérias-primas. Cobre está em queda, treme, mas não dobra"

O Jornal Económico:

- "Projeto do Pego vai ter duas centrais solares e duas eólicas"

- "Dois em casa cinco projetos do PRR estão em situação 'crítica'"

- "Paulo Lima, fundador e co-CEO da Matoaka. 'Pequenas empresas não têm forma de reescalonar dívidas sem que o BdP seja sinalizado'"

- "Topo da Agenda: PIB dos Estados Unidos e contas trimestrais da Altri e da REN"

- "Lucros da Jerónimo Martins tombam 30% até julho"

- "Startup DeHouse vai abrir 'cowork' no Porto com a Sonae Sierra"

- "Fast50 da Deloitte quer pôr mais que duas empresas no ranking"

A Bola:

- "Trio Maravilha. Ioannidis impaciente [Sporting]. João Neves decidido [Benfica]. Francisco motivado [FC Porto]"

- "Benfica. Diretor jurídico é o próximo a sair"

- "Jogos Olímpicos. Duas horas para anular um golo e derrota para a Argentina"

- "Ciclismo. Rafael Reis vence prólogo em Águeda e é o primeiro camisola amarela da Volta"

- "Liga Europa. SC Braga-M. Petah-T.Guerreiros arrancam caminhada"

- "Liga Conferência. Floriana. V. Guimarães. Estreia com todas as cautelas"

Record:

- "Águia tenta El Ouahdi. Marroquino na mira para o lado direito da defesa"

- "Sporting. Nuno Santos falha Supertaça"

- "FC Porto. Francisco focado no dragão"

- "Jogos Olímpicos. Argentina-Marrocos (1-2). Inacreditável. Golo argentino anulado duas horas depois"

- "SP Braga e V. Guimarães estreiam-se hoje na Europa"

O Jogo:

- "Alan Varela. 'Época vai ser muito exigente'. Médio é agora um dos capitães do FC Porto"

- "Villas-Boas mede o pulso aos internacionais"

- "Arraial minhoto na UEFA"

- "Sporting. Reservas por Nuno Santos"

- "Benfica. Teste à equipa e a... Schmidt"

- "Ciclismo. Primeira amarela para Rafael Reis"