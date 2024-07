Avisos de Albuquerque em destaque na imprensa nacional

Esta segunda-feira, o Diário de Notícias destaca os avisos do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ontem, na Festa do Chão da Lagoa.

“Nós sabemos, aqui na Madeira, que ele pode contar com a Madeira, mas ele também sabe que, para contar com a Madeira, o Governo Nacional tem de servir os interesses da nossa região”, advertiu, dirigindo-se ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que cancelou a vinda à Festa do Chão da Lagoa por motivos de saúde.

"Albuquerque avisa Governo. 'Tem de servir os interesses' da Madeira se quer contar com a região'", escreve o matutino na primeira página.

Veja esta e outras capas dos jornais nacionais:

Diário de Notícias:

- "Recorde de cirurgias dos últimos 15 anos e oncologia sem lista de espera"

- "EUA. Joe Biden cede e apoia candidatura de Kamala Harris"

- "Ténis. Nuno Borges bate Nadal e vence primeiro torneio ATP"

- "Questionário de Proust do ChatGTP. Luís Filipe Borges, argumentista, comediante, produtor. 'Se fosse invisível revirava todas as gavetas nas casas de Sócrates. Perdão, do amigo dele'"

- "António Comprido, secretário-geral da EPCOL. 'Sem as petrolíferas dificilmente se fará a transição energética'"

- "Albuquerque avisa Governo. 'Tem de servir os interesses' da Madeira se quer contar com a região'"

- "Livros premiados. Violência familiar em dois romances"

Correio da Manhã:

- "PJ aponta seis crimes. Cantor detido por abuso de menor"

- "Miguel Bravo persuadiu vítima a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual"

- "Benfica-Almería (3-1). Benfica já ganha com nota artística"

- "Candidaturas ao Superior abrem hoje com mais de 55 mil vagas"

- "Chamas lançam o pânico em Cascais. Onze bombeiros e três civis feridos"

- Morreram 660 motards em cinco anos e meio"

- "Apoia Kamala. Biden desiste das presidenciais"

- "Conquista torneio. Nuno Borges vence Nadal"

- "Foi 4.º no Tour. João Almeida histórico"

- "Habitação. Rendas de novos contratos aumentam 10,6%"

- "Está preso. 'Ladrão bonito' integrava rede criminosa"

- "Apanhado. Marido de Miss Mundo dá golpe em Portugal"

Público:

- "Biden desiste"

- "Desemprego jovem. Imigrantes são mais rápidos a empregar-se do que a média"

- "Acesso ao superior. Mais vagas este ano a Medicina e Engenharia Aeroespacial"

- "Ténis. Vitória sobre Rafael Nadal leva Nuno Borges ao ponto mais alto"

- "Entrevista. 'Não há da parte da CAP negação das alterações climáticas'"

Jornal de Notícias:

- "Baixos salários forçam centenas de polícias a desistir da PSP e GNR"

- "Biden cede e abre a porta a Kamala"

- "Alcabideche. Incêndio deixa feridos 11 bombeiros e três civis"

- "Porto. Há cada vez mais oferta especializada para animais"

- "Superior. Um quinto dos inscritos com bolsa atribuída.

- "Saúde. Greves já causaram 25 mil dias de ausência"

- "Marés Vivas. Os Ornatos continuam monstros de sedução"

- "Ciclismo. João Almeida faz história e acaba a Volta a França em quarto"

- "Nuno Borges cumpre sonho de criança e vence Nadal"

- "Benfica. Reforços dão fôlego às águias para derrotar Almería"

Negócios:

- "Conversa capital. António Pires de Lima [CEO da Brisa]. Fim das portagens pode 'só custar 40 milhões'"

- "Centros comerciais com vendas recorde"

- "IMT. Notários alertam para riscos de contrato-promessa"

- "Bolsa. Ainda existe euforia com contas das tecnológicas?"

- "EUA. Biden desiste da corrida à Casa Branca e apoia Kamala"

- "Investidor privado. Telemóvel: como se defender das burlas?"

O Jornal Económico:

- "Venda de Hospital da Cruz Vermelha atraiu pelo menos três interessados"

- "Biden desiste e recomenda Kamala Harris para defrontar Trump"

- "Tecnológica portuguesa Pragmasoft foi vendida aos dinamarqueses da Wirtek por valor que pode chegar aos dois milhões"

- "'Temos no Governo um interlocutor a quem não é preciso explicar o detalhe' do setor agroalimentar. Jorge Tomás Henriques, presidente da FIPA"

- "Topo da Agenda: Contas da Galp, Navigator e da JM"

- "Arranca concurso nacional de acesso ao Ensino Superior"

Record:

- "Benfica-Almeria (3-1). Sempre a marcar. Pavlidis fatura pelo terceiro jogo consecutivo"

- "Sporting. Hjulmand promete ser a 'figura da frente': 'Sinto-me pronto para ser capitão'"

- "FC Porto. Grujic elogia o agora treinador principal: 'Vítor Bruno está a tentar fazer coisas diferentes'"

- "Juventus tem plano para atacar Chico Conceição"

- "Tour. Almeida confirma 4.º lugar histórico. Pogacar coroado de amarelo pela 3.ª vez"

O Jogo:

- "Nuno Borges bate Nadal e toca o céu. Lidador vence o primeiro ATP da carreira na Suécia. 'Já desejava este momento há muito tempo. É uma loucura'"

- "FC Porto. 'Vítor Bruno está a tentar fazer coisas diferentes'. Grujic alinha no discurso dos companheiros e elogia o novo técnico principal"

- "Benfica. Pé quente de Pavlidis. Grego marca o quarto golo na pré-época e anima as águias"

- "Sporting. 'Quenda é um ativo muito importante'. Filipe Çelikkaya traça o perfil dos jovens que lançou na equipa B"

- "Ciclismo. Almeida histórico e Pogacar demolidor"

- "Andebol. Seleção perde a final. Europeu de sub-20 cai para a Espanha"

A Bola:

- "História de Portugal. Nuno Borges vence Rafael Nadal, rei da terra batida, e conquista primeiro torneio ATP, em Bastad (Suécia)/ João Almeida é quarto no Tour e ainda festeja vitória de Pogacar"

- "Benfica 3-1 Almería. Pavlidis mostra que é reforço"

- "Sporting. Hjulmand 'preparado para assumir papel de capitão'"

- "FC Porto. Grujic feliz com Vítor Bruno"