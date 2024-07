Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- Relatório do Tribunal de Contas. Aperta controlo ao subsídio de doença. Pânico com aumento dos gastos com baixas"

- "Grávida em trabalho de parto demora 5 horas até ser atendida

- "PSG na mira. Família e empresário pressionam João Neves a sair"

- "Gritaram 'lutem'. Republicanos recebem Trump em apoteose"

- "E também da Turquia. Jovem mandava vir notas falsas da China"

- "Trabalhadores a recibo verde param no Grupo Global Media"

- "Leopard. Tanques lusos às portas da Ucrânia"

- "Frederico Pinheiro. Ex-adjunto de Galamba alvo de buscas da PJ"

- "Mercado. Preço das casas volta a acelerar"

- "FC Porto-Al Arabi (4-0). Dragão mostra veia goleadora"

- "Sporting. Proposta do Bolonha complica Ioannidis"

Público:

- "Número de utentes sem médico de família sobe com atraso nos concursos"

- "Mercado dos táxis perdeu quase seis mil motoristas em três anos"

- "Presidente. Marcelo ainda não deu aval a nenhum decreto da oposição"

- "EUA rumam às urnas. Eleição decidida? 'Ainda estamos no minuto 22 deste jogo'"

- "Consciência cívica. Da união de um 'rapper' e uma junta nasce uma escola em Lisboa"

- "Direitos humanos. Polícia angolana tortura, executa sumariamente e está pior"

- "Estado da Nação. O 'karma' do 'empate técnico' marca o estado incerto da nação"

Jornal de Notícias:

- "Direção do INEM arrisca pagar multa por manter hélis de emergência no ar"

- "A luta de Gabriel por uma cadeira de rodas elétrica"

- "Estado da Nação. Maioria não acredita que Governo chegue ao fim da legislatura"

- "Digitalização. Vida facilitada para pais, imigrantes e empresas"

- "Entrevista. 'Não estou a tentar reinventar a história'. Kevin Costner dirige quatro filmes sobre o Oeste"

- "F.C. Porto 4-0 Al Arabi. Dragão viciado em golos"

- "Justiça. Juízes da Relação sócios do Benfica obrigados a julgar clube"

- "Verão. Mariana Monteiro rendida à Sardenha"

Diário de Notícias:

- "Eleições? Estado da Nação decide-se em outubro. 'Cálculos eleitorais' limitam PS"

- "'Podia ter esperado por Agosto'. Entrevista a César Mourão sobre o novo filme. Realizador e ator, contracena com Júlia Palha"

- "Habitação. Preço das casas subiu 5% até março, uma tendência que deve agravar-se"

- "EUA. Há unanimidade em torno de Trump. Biden volta às críticas e à campanha"

- "Kylian Mbappé à imagem de Ronaldo. O mesmo sonho e objetivos no Real Madrid"

- "Eurodeputados portugueses. Ucrânia é preocupação comum para os cabeças de lista"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Isabel Valadeiro, atriz e modelo. 'Aprendi que a vida, quando partilhada, é mais bonita'"

- "Escolas. 2300 professores reformados até agosto agravam o 'saldo negativo'"

Negócios:

- "Novas regras facilitam a vida aos fornecedores do Estado"

- "Estado da Nação. Inflação continua a ameaçar economia"

- "Fábrica no México vale contrato de 1,2 mil milhões à Mota-Engil"

- "Dólar, China e até furacões... O que está a mover a montanha-russa do crude?"

- "Só quatro concelhos da Grande Lisboa não têm casas em preços recorde"

- "Indústria. Autoeuropa é a única a subir a produção de automóveis"

- "Sustentabilidade 20|30. Vítor Santos, professor no ISEG.'Na microgeração deve apostar-se tudo no autoconsumo"

O Jornal Económico:

- "Banca aperta crédito a empresas sem progressão na transição energética"

- "Inteligência Artificial vai ser 'game changer' para os assessores jurídicos e financeiros"

- "FMI alerta para risco de surpresas nas últimas etapas da luta contra a inflação"

- "'Temos vindo a recuperar, mas [o setor do medicamento] ainda não conseguiu recuperar os números de 2008'. Hélder Mesquita, presidente da Cooprofar"

- "Europa deve ser cautelosa em relação ao gás dos EUA, se Trump vencer eleições"

- "Tribunal de Contas diz que Europa vai falhar metas para hidrogénio verde"

- "iServices vai abrir mais 25 lojas até ao final do ano"

- "Topo da agenda: Estado da Nação"

Record:

- "Leão dá a cara. Primeiro jogo à porta aberta para ver a nova equipa de Amorim"

- "Benfica. Rollheiser seis semanas de fora. Contrai lesão ligamentar no joelho esquerdo"

- "FC Porto-Al Arabi (4-0). Dragão não pára de golear"

- "Futebol feminino. Portugal-Malta (3-1). 5.ª vitória na despedida"

- "Apresentado no Real Madrid. Mbappé põe Bernabéu em delírio"

O Jogo:

- "Bons ventos de Espanha. FC Porto repete chapa 4 frente ao Al Arabi com Toni Martínez, Nico e Navarro em destaque"

- "André Villas-Boas garante que o clube está pronto para o que o mercado ditar. 'Temos referenciados os alvos que queremos atacar'"

- "Benfica. Besiktas também quer Neres"

- "Sporting. Ioannidis congelado. Kovacevic dá-se a conhecer"

- "Braga. Roger vira 'reforço'"

A Bola:

- "Benfica. Plano adiado. Rollheiser lesiona-se e falha arranque da época"

- "'No Benfica não chega jogar bem'. João Mário passa a mensagem aos mais novos"

- "FC Porto. Vitória categórica (4-0 ao Al Arabi) de dragão em mudança"

- "'Só houve proposta por David Carmo'. Villas-Boas"

- "Sporting. Braço de ferro com o Bolonha por Ioannidis"

- "Euro-2025. Navegadoras chegam ao 'play-off' sem derrotas"

- "Espanha. Mbappé inspira-se em Ronaldo na apresentação ante 80 mil madridistas"