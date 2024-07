Fique a par do que diz a imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Descida do IRS nas mãos do Governo. Marcelo promulga diploma votado por PS com abstenção do Chega"

- "Portagens. Fim das taxas nas autoestradas no interior"

- "Sporting-Sevilha (2-1). Lesões ensombram vitória"

- "Sturm Graz-FC Porto (0-2). Sétimo triunfo em sete jogos na pré-época"

- "Saída do Benfica. João Neves vai explicar preferência pelo PSG"

- "Parlamento. Chefe da Casa Civil desmente 'tratamento de favor' às gémeas"

- "Primeiro-ministro em Angola. Tema das reparações 'nunca se colocou'"

- "Hospitalizado em Vigo. Justiça ignora pai que reclama filho raptado"

- "Fátima. Autarca acusado de receber luvas por terrenos"

- "Em acórdãos. Ex-juiz assume ajudas da mulher e namorada"

- "Na GNR. Miguel Bravo libertado com apresentações"

Público:

- "Descer o IRS nos salários que restam de 2024 fica nas mãos do Governo"

- "Entrevista ao Ministro da Educação. Mudança anual de professores vai ter de ser reavaliada"

- "'Caso das gémeas'. Chefe da Casa Civil admite 'desconforto' com pedido"

- "Agricultura. Ucrânia, o maior fornecedor de cereais de Portugal"

- "Idosos. Novo CSI só abrangeu mais 3700 idosos no primeiro mês"

- "Músicas de Mundo. Venceram os Três Tristes Tigres e um tanguero"

- "Rafael Marques. Um homem que agora 'luta' pelas escolas primárias em Angola"

- "Paris 2024. Agate de Sousa. Sétima melhor do ano sonha com o pódio"

Jornal de Notícias:

- "Imigrantes de todo o Mundo tentam emprego no turismo em Portugal"

- "Marcelo. Decretos promulgados forçam acordo na negociação do orçamento"

- "Gémeas. Casa Civil omitiu que pedido vinha do filho do presidente"

- "Reportagem. Greve deixa utentes horas à espera de consultas nos hospitais"

- "Autarca de Fátima acusado de trocar favor por bilhetes de Benfica e Sporting"

- "Matosinhos. Concurso de remodelação de ponte móvel fica deserto"

- "Famalicão. Afogamento de Beatriz confirma risco das piscinas"

- "Estados Unidos. Kamala Harris centra discurso nos direitos da mulher"

- "Sturm Graz 0-2 FC Porto. Invictos. Dragões encerram estágio na Áustria com sétima vitória da pré-temporada"

- "Sporting 2-1 Sevilha. Nuno Santos e St. Juste assustam na grande noite de Rodrigo"

- "Volta a Portugal. Emoções de Águeda a Viseu"

Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros: 'Não tenho uma visão apocalíptica do pós-eleições americanas, qualquer que seja o seu resultado'"

- "Parlamento Europeu. Portugal na cauda das eleições para altos cargos"

- "Imigração. AIMA tem novo presidente: Pedro Portugal, ex-inspetor-geral da ASAE"

- "Veneza 2024. Joker, mas também Almodóvar, Guadagnino e Jolie!"

- "Erasmus. Programa tem orçamento reforçado e cada vez mais interessados"

- "Ciclismo. Volta a Portugal arranca com dois grandes candidatos"

- "Agricultura. Produção de azeite deverá ser ainda melhor do que a de 2023"

- "EUA. Kamala Harris já tem nomeação garantida e procura 'vice'"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education: 'Ganhei, em miúdo, o concurso na areia e recebi uma bicicleta do DN. Grande dia'"

Negócios:

- "Bruxelas avisa que OE está demasiado expansionista"

- "Recibos de salários usados para pressionar Governo"

- "B-Rail investe 300 milhões em comboios de alta velocidade"

- "Plano inicial para revitalizar Inapa cai por terra"

- "Montenegro admite ajustar já IRS e passa bola para a oposição"

- "Sustentabilidade 20|30. João Bento, CEO dos CTT: 'Exposição ao banco, a prazo, não precisa de ser tão elevada'"

O Jornal Económico:

- "Montenegro está em Angola para dar impulso a oportunidades de investimento"

- "Augma quer triplicar negócio para 90 milhões até 2027"

- "Marcelo promulga diplomas da oposição mas alerta para reflexos no OE2025"

- "Dessalinizadora para o Sudoeste Alentejano custa entre 125 e 200 milhões e pode estar pronta para a campanha de 2027/28"

- "'Foco da Pragmasoft será sempre desenvolver software para mercados da indústria e energia' [CEO e fundador da Pragmasoft]"

- "Resultados da Google cumprem expectativas e Tesla desaponta"

A Bola:

- "Sporting-Sevilha (2-1). Fora de controlo. Trincão genial e imparável em bela noite de Rodrigo Ribeiro"

- "Sturm Graz-FC Porto (0-2). Sob-controlo"

- "Benfica. Di María quer acabar melhor do que Rui Costa"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. 85.ª edição hoje na estrada"

- "Liga dos Campeões. Dzeko dá estreia vitoriosa a José Mourinho"

- "Arábia Saudita. Jorge Jesus sopra 70 velas"

Record:

- "Sporting-Farense (3-0). Gyokeres mata a fome. Sueco volta de lesão com hat trick"

- "Sporting-Sevilha (2-). Nuno Santos e St. Juste saíram magoados e preocupam"

- "Benfica. Escala em Paris rumo à Luz. Renato Sanches decide futuro"

- "Sturm Graz-FC Porto (0-2). Dragão afinado"

- "Sporting-Rio Ave abre a Liga"

O Jogo:

- "Sporting e FC Porto aquecem os motores para a discussão do primeiro troféu. Ataque à Supertaça"

- "Gyokeres faz 'hat-trick' frente ao Farense (3-0) e leões derrotam também o Sevilha (2-1)"

- "Grujic e Namaso assinam os dois golos dos dragões na visita ao campeão austríaco Sturm Graz (2-0)"

- "Benfica. Recusados 12 milhões por Bah"

- "Otamendi estreia-se nos Jogos Olímpicos: 'Seleção é uma prioridade'"

- "Ciclismo. 85ª Volta a Portugal - Volta arranca hoje // Prólogo em Águeda (5,6 km) abre a prova"