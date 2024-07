Conheça os destaques da imprensa nacional

Visão:

- "Pesadelo na América"

- "Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Como pensam e decidem os dois líderes"

- "Futebol. O fenómeno Lamine Yamal"

- "César do Paço: 'Nunca aceitei um cêntimo do Estado português"

Sábado:

- "'Lutem, lutem, lutem' [Donald Trump]. O atentado que feriu a América"

- "José Luís Arnaut. A rede de ligações do ex-ministro que negoceia o aeroporto"

- "Bónus salariais. Há empresas que já pagam casamentos aos trabalhadores"

Correio da Manhã:

- "Duplo homicida mata jovem e idosa. MP acusa Rui Afonso de crimes no Seixal"

- "Diretor-geral do JN e TSF. Diretor saca milhares de empresa em crise"

- "Sporting-Saint-Gilloise (2-2). Boas indicações até haver pernas"

- "Duelo em Londres por sueco. Arsenal e Chelsea na corrida por Gyokeres"

- "PJ caça disco. Ex-adjunto de Galamba com documentos classificados"

- "Política. Estado da Nação abre negociações para Orçamento"

- "Casa arrendada. Encontra ossos humanos em cozinha no Estoril"

- "Reunião é hoje. Inflação baixa mas BCE deve manter os juros"

- "Benfica. Negócio de João Neves imita Darwin"

Público:

- "Ex-procurador-geral da República alerta para uso excessivo de escuta"

- "Estado da nação. Governo quer 'unir forças' no OE2025 e PS deixa porta entreaberta"

- "Saúde. Ex-presidente do INEM acusa ministério de negligência"

- "Imigrantes. Fim 'abrupto' de manifestação de interesses cria 'desregulação'"

- "Política monetária. BCE prepara novo corte de juros, mas só para setembro"

- "Von der Leyen. Reeleição garantida, falta saber tamanho da nova maioria na UE"

- "Reino Unido. Starmer quer 'mudar a forma' como Londres se relaciona com a Europa"

- "Super Bock Super Rock. Edição que arranca hoje no Meco conta com Savage, Måneskin ou Mind da Gap"

Jornal de Notícias:

- "Risco de ter problemas de saúde no estrangeiro faz disparar seguros de férias"

- "Alta tensão ameaça acordo no próximo Orçamento"

- "Portugal recebe mais dinheiro do que previsto para o TGV"

- "Sintra. Mediador bancário tira 1,5 milhões a empresário"

- "Viana. Construção da nova ponte travada em tribunal"

- "Guimarães. Jovem morre em acidente um dia após tirar carta de condução"

- "Pré-época. Belgas empatam Sporting"

- "Benfica. João Neves negociado com o PSG por um total de 70 milhões"

- "Verão. Sara Prata recarrega baterias na República Dominicana"

Diário de Notícias:

- "Marcelo deixa imigrantes confusos. Governo reafirma fim da manifestação de interesse"

- "Estado da Nação. 'Medir' ou 'unir forças'? Orçamento de Luís Montenegro está nas mãos de Ventura e Pedro Nuno"

- "Entrevista com João Gil. 'Só se salva o amor', um novo disco com causas e muitas palavras"

- "Estratégia. Prevenção é a solução para o problema dos sem-abrigo"

- "EUA. Republicanos vão ver a nova encarnação de Trump, o empático"

- "Lisboa-Porto. Nova linha recebe de Bruxelas verbas acima do previsto. 813 milhões"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Filipe Froes, pneumologista: 'Gostava de colaborar na descoberta da vacina que permitiria erradicar a sida'"

Negócios:

- "Portugueses batem recorde de viagens ao estrangeiro"

- "Estadias para o verão estão 13% mais caras"

- "Entrevista Duarte Pinto [presidente da Comissão Executiva da Sumol Compal]. Sumol Compal admite apostar nos EUA"

- "Alta velocidade já tem garantidos 813 milhões da União Europeia"

- "Contratação coletiva arranca o ano com ganhos reais de 1,6%"

- "Bolsa. Contas da banca e energia devem sair vitoriosas"

O Jornal Económico:

- "Políticas de Bruxelas não podem travar crescimento, diz CIP"

- "Ações do BCP em máximos de oito anos e com espaço para ainda subir"

- "BCE 'em modo de férias' só deverá cortar juros na reunião de setembro"

- "Banco Best tem de pagar 27 mil euros de multa à CMVM, determina acórdão do Constitucional"

- "Topo da Agenda: Reunião do BCE e contas do Bankinter"

- "'Temos muito interesse em apoiar empresas portuguesas quando vão investir em África. Sérgio Pimenta, vice-presidente do IFC"

- "Ursula von der Leyen vai hoje a votos para presidir à Comissão"

- "Nomeação de J.D. Vance não satisfaz os Republicanos"

O Jogo:

- "Ouro polido na Áustria. Cinco jogadores made in Olival no último onze titular, nove no final do jogo"

- "Feminino já é realidade [FC Porto]"

- "Benfica. Paris Saint-Germain acelera João Neves"

- "Sporting 2-2 St. Gilloise. Entrada de leão saída de gatas"

- "Braga. Arrey-Mbi fechado por 6,2 MEuro"

- "Rio Ave. Jonathan Panzo é reforço"

- "Farense contrata Tomané"

A Bola:

- "João Neves de saída, Renato Sanches pode entrar. Benfica negoceia transferência com o PSG por 70 milhões de euros"

- "Sporting 2-2 Saint Gilloise. Promessas com fôlego. Rafael Nel 'fez' de Gyokeres e assinou o primeiro golo. Mateus Fernandes assistiu Pedro Gonçalves para o segundo"

- "FC Porto. Liderança de Vítor Bruno convence jogadores"

- "Espanha. País Basco. O viveiro da seleção campeã europeia"

Record:

- "Sporting - St Gilloise (2-2). Miúdos prometem. Leão muito superior enquanto teve pernas"

- "Benfica. João Neves mais perto do PSG"

- "Benfica avalia empréstimo de Renato Sanches"

- "FC Porto. Vítor Bruno tem o grupo na mão. Receita é a proximidade e a liberdade com responsabilidade"

- "Sp. Braga. Arrey-Mbi por 6,2 MEuro é o 3.º reforço mais caro da história"