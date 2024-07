Saiba quais os assuntos que dominam a imprensa nacional

Expresso:

- "Procuradores exigem que novo PGR restrinja escutas e buscas"

- "Para onde caminham os EUA? Aumentam as pressões para Biden se afastar"

- "Há mais urgências fechadas do que em 2023"

- "Patrões assustados com atraso na execução do PRR"

- "Pedro Siza Vieira é hipótese do PS para Lisboa"

- "Governo já prepara maratona negocial para o Orçamento"

- "Portugueses nas modalidades 'radicais' dos JO de Paris"

- "Férias sobem risco de dependência 'online'"

- "Há cinco altos cargos públicos em risco"

- "BCE mantém juros"

- "Governo já tem plano da Santa Casa"

- "João Costa vai para agência europeia"

Nascer do Sol:

- "Pedro Siza soma apoios no PS para combate com Moedas"

- "Elon Musk veio a Lisboa procurar casa para comprar"

- "Miguel Morgado [ex-deputado do PSD]: 'Pedro Nuno Santos tem medo de ir a eleições antecipadas'"

- "Verão de D. Américo Aguiar: 'Éramos uma família numerosa... de 9 pessoas... não havia férias de família'"

- "Álvaro Beleza contestado na SEDES"

- "Política. Governo nomeia filho de Otelo"

- "Iniciativa Liberal. Tiago Mayan avança contra Rui Rocha"

- "JSD. Laranjinhas pedem demissão do líder"

- "Portugal Amanhã. Há uma crise dos sindicatos em Portugal?

- "Alice Vieira e Nelson Mateus: 'Ninguém quer ser velho, mas todos queremos chegar a velhos'"

Correio da Manhã:

- "Governo ignora alertas do INEM. Luís Meira informou acerca do concurso a 11 de abril"

- "Presidente do Instituto avisou Ministério da Saúde sobre contrato dos helicópteros"

- "Negócios familiares sob suspeita. Gestão de Domingos Andrade no JN e TSF"

- "Prédio em chamas no Barreiro. Bombeiros heróis salvam 5 pessoas"

- "Mercado. Benfica vende Neves e fica com Félix e Renato"

- "Sporting. Mais fácil negociar grego Ioannidis"

- "Educação. Provas mudam de nome e são só no 4.º e 6.º ano"

- "Para setembro. BCE adia decisão sobre taxa de juro"

Público:

- "Empresas que mais subiram salários poupam 30 milhões em IRC num ano"

- "Comissão Europeia. Von der Leyen promete 'Europa mais forte'"

- "Cabanas de Viriato. Museu Aristides de Sousa Mendes abre finalmente ao público"

- "Diretores escolares. Novas provas do 4.º e 6.º anos deviam contar para a nota"

- "Orçamento. Governo só revela limites da despesa perto do OE2025"

- "Lisboa. Santa Casa vai ter novos jogos e alienar património"

- "Condições políticas. Em plena crise, guineenses criticam escolha para liderar CPLP"

- "A nostalgia sobe ao palco. Os festivais precisam de Ornatos Violeta"

Jornal de Notícias:

- "Finanças deixam escapar milhões em impostos por falta de inspetores"

- "As melhores praias e os negócios de Verão"

- "Motas. Inspeções obrigatórias continuam por legislar"

- "Bruxelas. Von de Leyen de pedra e cal na Comissão Europeia"

- "Educação. Novas provas a meio do ano vão ensaiar modelo digital"

- "Vale do Sousa. Traficante sem emprego tinha fortuna em casa"

- "Braga. Guerreiros travados por Rayo antes da estreia oficial"

Diário de Notícias:

- "Enfermeiros antecipam reformas por incapacidade e médicos abrandam saídas"

- "Ana Miguel dos Santos [ex-deputada do PSD]: 'Temos de deixar de olhar para a programação militar apenas na perspetiva da defesa'"

- "Banco Central Europeu. Lagarde mantém juros perto de máximos e volta a culpar salários pela inflação alta"

- "Caso das gémeas. Acesso a comunicações privadas de Marcelo só com ordem de um juiz"

- "Paris2024. Falta uma semana. Um impasse político e (ainda) algumas preocupações"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Alice Trewinnard, empreendedora e influenciadora digital: '[Se pudesse inventava] uma máquina que curasse qualquer doença'"

Negócios:

- "Violência na política é o novo normal?"

- "BCE espera verão agitado antes de mexer nos juros"

- "Dívida. País volta a estar em foco. DBRS pode subir 'rating'"

- "Carro mais popular é um Dacia. Tesla está em segundo"

- "Ambição reforçada nas renováveis. Vai o Governo cumprir?"

O Jornal Económico:

- "MasOrange admite fazer aquisições em Portugal"

- "Santander avança com processo de 160 milhões contra Banco de Portugal"

- "BCE mantém juros e deixa 'puxão de orelhas' a França"

- "Construtoras pedem regime especial e 'suprapartidário' para baixar IVA"

- "Turismo deve ser menos sazonal e melhor distribuído pelo país, diz Paulo Macedo"

- "Autoestradas do Douro Litoral vendida ao fundo Igneo por cerca de 450 milhões"

- "Et cetera. Uma história de violência 'Made in USA'"

- "Banco Montepio terá de perdoar 30% da dívida da dona do Promenade após aprovação do PER"

- "PwC procura comprador para maior fabricante de tijolo cerâmico do país. Pode valer 200 milhões"

O Jogo:

- "FC Porto. Diogo voltou para o topo. Brilho no Europeu devolveu-o à liderança dos guarda-redes mais valiosos"

- "FC Porto.'Quero mudar rótulo de central da B'. Zé Pedro fez um grande final de 2023/2024 e a pré-época no plantel principal era ambição antiga"

- "Daniel Chaves é o treinador da equipa feminina do FC Porto"

- "Benfica. Neves já deu luz verde. Só falta o acordo entre clubes. Médio foi convencido por Luis Enrique a aceitar mudança para Paris"

- "Sporting. Hjulmand e Debast a chegar"

- "Braga 2-2 Rayo Vallecano. Gabri Martínez está no ponto"

- "Nacional. César Augusto e Chiheb Labidi contratados"

- "Santa Clara. Frederico Venâncio assinou"

- "AvesSAD. Baptiste Roux oficializado"

- "Moreirense. Mingotti de saída"

A Bola:

- "Ioannidis: Gregos a esticar a corda. Sporting e Panathinaikos não se entendem"

- "Jovem prodígio de Real Madrid a caminho de Alvalade"

- "Benfica. Renato quer jogar de encarnado e pode fazê-lo sem custos"

- "Áustria Viena-FC Porto. Mais um jogo de preparação em cidade talismã"

Record:

- "Sporting. Vantagem por Ioannidis. Nova proposta rejeitada mas porta aberta para negociar"

- "Benfica. 'Rui Costa é honesto e transporta a mística', Jaime Antunes, vice-presidente fala da atualidade e do passado recente"

- "PSG paga salário. Renato Sanches sem custos"

- "Benfica. Neves será o 6.º Sub-20 mais caro de sempre"

- "FC Porto. Super dragões pagam mais. Bilhetes para a claque aumentam de preço"

- "FC Porto. Domingos Andrade na equipa B. Sporting tinha metade do passe"

- "SP. Braga-R. Vallecano (2-2). Guerreiros em bom ritmo na apresentação"