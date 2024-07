Marítimo e Tondela fazem as honras da estreia da II Liga 2024/2025

Com um novo ‘sponsor’ a Liga Portugal 2 Meu Super (II Liga) arranca no próximo dia 10 de Agosto e com as honras da estreia da época 2024/2025 a serem feitas por Marítimo e Tondela.

A Liga Portugal divulgou ontem o calendário das primeiras quatro jornadas e com o primeiro encontro a ser disputado no Estádio do Marítimo, no dia 10 de Agosto, sábado, às 11 horas, entre verde-rubros e o conjunto de Tondela.

Já na jornada 2 a formação madeirense volta a jogar às 11 horas, desta feita no dia 18 de Agosto, no Estádio Capital do Móvel diante do Paços de Ferreira.

Na terceira ronda o Marítimo recebe o Desportivo de Chaves pelas 15h30 no seu estádio, enquanto na jornada seguinte, há novo jogo às 11 horas, no dia 25 de Agosto e no reduto do Portimonense.

Confira no link em baixo os jogos das primeiras quatro jornadas da II Liga.