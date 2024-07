O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informa esta quarta-feira, 24 de Julho, que estão concluídos os trabalhos de manutenção e recuperação do troço do Percurso Pedestre 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento.

Assim, o trajecto entre a Casa do Rabaçal e a Lagoa do Vento, "já se encontra totalmente transitável".