Herdade do Chão da Lagoa à espera de Albuquerque

O líder do PSD-M deverá chegar à Herdade do Chão da Lagoa por volta das 10h30, mas neste momento ainda não há um número muito significativo de militantes e simpatizantes do partido no espaço da festa.

Nas barracas das freguesias já estão os dirigentes e deputados e começam a chegar alguns membros da comissão política regional.

A grande dúvida a esclarecer é se a oposição interna, mais ligada a Manuel António Correia, estará presente em força.

Veja como está o ambiente no Chão da Lagoa: