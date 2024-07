Lucas Silva oficializado no FC Seul

Confirmando a notícia avançada pelo DIÁRIO, na sua edição impressa desta quarta-feira, Lucas Silva foi já apresentado pelo seu novo clube, o FC Seul.

O Marítimo, nas suas redes sociais, despede-se do extremo brasileiro, de 24 anos, com uma mensagem de agradecimento e os desejos de boa sorte.

Já o FC Seul dá as boas vindas ao seu novo reforço.

“Bem vido ao FC Seul”, lê-se na pagina do Facebook do clube, actual 6.º classificado da Liga da Coreia do Sul.

Lucas Silva esteve, na época passada, emprestado ao Marítimo pelo Mirasol do Brasil, com grande destaque na formação verde-rubra, da qual foi o seu melhor marcador com 13 golos em 38 jogos em todas as competições.

A SAD maritimista exerceu a opção de compra que detinha no contrato de cedência do jogador, pagando ao clube brasileiro 350 mil euros (opção exercida a 2 de Julho). Lucas Silva assinou contrato com os verde-rubros, mas com uma cláusula obrigatória de transferência, o que acabou por se concretizar agora depois de algum tempo de indefinição.

Não foram revelados, pelo Marítimo e pelo FC Seul, o valor do negócio, mas sabe o DIÁRIO que o mesmo chega ao milhão de euros, o que não deixa de ser um encaixe financeiro interessante para a SAD maritimista e ainda para Lucas Silva, que vai auferir um salário incompatível com o que os verde-rubros podiam pagar.