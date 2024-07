As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para temperatura máxima elevada, mantendo-se o cenário de tempo quente dos últimos dias, obrigando a cuidados redobrados por parte da população.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com o vento a soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de Nor-Nordeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas, com o IPMA a estimar que os termómetros possam chegar aos 28ºC, na Madeira, e 26ºC, no Porto Santo. São esperadas mínimas de 21ºC, em ambas as ilhas. Devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, o IPMA mantém a Madeira sob aviso amarelo até amanhã, às 18 horas.

A mesma fonte alerta para a necessidade de cuidados redobrados aquando de possível exposição ao sol, sobretudo porque a radiação Ultravioleta deverá alcançar índices muito elevados, na ordem de 9 em 11. É recomendado o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

No Funchal, conte, também, com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Norte, com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar irá variar entre 24/25ºC.