Yeshua Festival na Calheta

A segunda edição do festival Yeshua acontece no próximo sábado, dia 27 de Julho, nos jardins do porto de recreio da Calheta.

O nome hebraico "Yeshua'" é uma forma abreviada de Yehoshua (Josué) e é o nome de Jesus em hebraico. "Yeshua" significa “salvar”, sendo muito parecido com a palavra hebraica para “salvação”.

A Câmara Municipal da Calheta, em parceria com as paróquias da Calheta, e com a produção a cargo da Wood Produções, apresenta o segundo festival de música cristã que acontece no fantástico anfiteatro do Porto de Recreio da Calheta.

A iniciativa tem como os objectivos: integrar de forma ecumênica os valores musicais cristãos, de intensificar o movimento musical cristão no município, incentivar a interpretação musical, valorizar e incentivar novos talentos.

O Yeshua Festival promete ser um espectáculo muito rico e cheio de emoções para todos os sentidos, não só para os ouvidos.

Neste espetáculo entram 'em cena' 23 pessoas, 11 músicos e 12 cantores, para além de todos os elementos da produção deste enorme espectáculo, sendo que mais de 80 por cento dos participantes são residentes/ naturais do concelho da Calheta.

A Banda Brado acompanhada por alguns amigos dará o suporte musical aos cantores/ músicos: Adriana Sousa, Francy Mendes, Paulina Moura, Vitor Balanco, Luís Miguel Gomes, Cláudia Sardinha, Lara Neto, Bima, Padre Silvano, Oriana Neto, Adelino Santana, Laura Canha e Andreia Canha.

A nível musical, este espectáculo apresentará músicas religiosas em versões de vários gêneros musicais, desde o Raggae, Rock, Soul, Gospel.

Temas mais clássicos como 'Guiado Pela Mão', 'Avé Maria', até temas mais recentes como 'Se Deus me Ouvisse' e 'Paciência?.

O evento é de entrada livre e vai juntar vários artistas do concelho da Calheta para uma festa que promete ser bastante animada