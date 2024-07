"Vai ser um rali muito bonito", diz Unai de la Dehesa

O piloto espanhol Unai de la Dehesa chega ao Rali Vinho da Madeira para, “tal como em todas as outras provas, fazer o melhor possível".

"Não tenho muita informação sobre o rali. Sei que é numa ilha e pouco mais. Mas tenho muita vontade de ganhar experiência. Pelo que me disseram, os troços são muito rápidos, pelo que, por certo desfrutaremos", refere o piloto citado pela organização da prova.

Unai de la Dehesa admite ainda que "os pilotos da ilha vão ser muito rápidos e os nossos adversários portugueses também" e, por isso mesmo, quer "ser o melhor dos espanhóis da copa".

"O balanço do ano é positivo, não se podia pedir muito mais. Estamos em primeiros no Desafio Peugeot. Tenho muita vontade de fazer um bom rali na Madeira, que, julgo, vai ser muito bonito”, sublinha o piloto.

Unai de la Dehesa tem, há cerca de uma semana, 26 anos de idade e estreou-se nos ralis em 2018 com um Suzuki Swift, modelo que utilizou até 2021 e com que se posicionou de forma regular no pódio júnior da respetiva competição monomarca.

Em 2022 esteve aos comandos de um Renault Clio Rally5 e foi campeão espanhol Sub-24.

No ano passado utilizou um Renault Clio Rally4 e, em 2024, passou para o volante do Peugeot 208 Rally4. É terceiro na Peugeot Rally Cup Ibérica e lidera o Desafio Peugeot espanhol.