Os perigos da radiação ultravioleta

Com a chegada das temperaturas altas, o calor tem os seus perigos para todas a faixas etárias e, por isso, todos os cuidados são poucos. A exposição excessiva ao sol causa diversos danos através da radiação ultravioleta.

A radiação ultravioleta é um tipo de radiação electromagnética proveniente do sol com alto poder de penetração na pele humana. Ela possui baixo comprimento de onda, ocasionando uma alta frequência e alta capacidade energética.

A nomenclatura “ultravioleta” é devido ao facto de a cor violeta ser a de maior frequência no espectro visível da luz

A camada de ozono consegue absorver completamente a radiação UVC, parcialmente a radiação UVB e praticamente nada da radiação UVA. Apresenta uma elevada frequência, de no máximo 1018 Hz.

A radiação ultravioleta serve como elemento fototerápico, germicida, produtora de vitamina D, bronzeadora artifical, aceleradora das polimerizações, eliminadora de dados em chips de memória e visualizadora de substâncias invisíveis a olho nu, tornando-as fluorescentes.

A radiação ultravioleta é originada nos raios solares e é invisível para os olhos humanos.

A radiação ultravioleta pode ser classificada de acordo com suas faixas de energia em UVA, UVB E UVC. A seguir, podemos ver a representação da capacidade de penetração dos raios ultravioletas, luz visível e raios infravermelhos na camada de ozônio, no vidro e na pele humana:

Efeitos da radiação ultravioleta

A radiação ultravioleta possui uma alta penetração cutânea e poder cumulativo, produzindo efeitos agudos e crónicos nos seres humanos:

Efeitos agudos: são aqueles que surgem e desaparecem rapidamente, como queimaduras, bronzeamento e produção de vitamina D.

Efeitos crónicos: são aqueles que demoram a surgir e a desaparecer, como o fotoenvelhecimento, melasma, sardas, pintas, rugas e cancro de pele.

Como se proteger da radiação ultravioleta?

A maior protecção contra a radiação ultravioleta é a camada de ozono, que consegue filtrar a maior parte dos raios UV; usar protectores solares com FPS (fator de protecção solar) de no mínimo 30 diariamente; replicar o protector solar de acordo com os horários indicados na embalagem; usar óculos escuros, chapéus e camisolas compridas; permanecer na sombra em horários em que a radiação UVB é mais intensa (das 10h às 16h); consultar um dermatologista sempre que encontrar irregularidades na pele, como pintas e manchas; optar por barracas formadas por algodão ou lona na praia e piscina, já que são capazes de absorver metade da radiação ultravioleta.