De La Fuente "orgulhoso" de "jogadores que não se cansam de competir"

O selecionador da Espanha, Luis de la Fuente, mostrou-se "orgulhoso" da sua seleção e de liderar um grupo "que não se cansa de competir", após a vitória de domingo na final do Euro2024 de futebol frente à Inglaterra.

"Estou muito orgulhoso destes jogadores. [...] Podemos continuar a crescer, sobretudo com um grupo de futebolistas como este, que não se cansa de melhorar, de competir, de ganhar", declarou o técnico.

De La Fuente afirmou não saber se considerava a sua equipa como favorita. "Mas sabíamos que vínhamos para ganhar, e conseguimos. Não sei se dava para ser melhor", atirou.

Liderando um grupo com "muita carreira ainda pela frente", em alusão à juventude de vários destes jogadores, falou da "felicidade" por dar o quarto Europeu à Espanha e notou o "muito trabalho" que o sucesso, "justo", acaba por dar.

"Sempre disse que a vida acaba por recompensar todos os que trabalham. Se se é honesto, trabalhador, honrado, a vida dá algo de volta. No futebol, é igual. Há muito trabalho por detrás deste sucesso, com muitos anos a trabalhar, na federação e uma equipa técnica fantástica", destacou.

O técnico pediu para que se valorize "mais o processo do que o resultado final", como uma lição que este título deixa para a sociedade, até porque vê esta geração como "um exemplo" para Espanha.

Também presente na conferência de imprensa, o autor do primeiro golo, Nico Williams, destacou o "ano incrível" que viveu, tendo, aos 22 anos, juntado o Europeu à Taça do Rei ganha pelo Athletic Bilbau, que representa.

O atacante notou a equipa "única" e que esta "venceu todos os jogos no torneio".

"Tento fazer o máximo possível para ajudar a equipa. É verdade que vão tendo mais respeito por mim. Trabalho todos os dias para isso", destacou, quando questionado sobre o seu papel individual neste jogo, em que foi eleito o melhor em campo.

Sobre o melhor jovem no torneio, o seu companheiro Lamine Yamal, só uma palavra: "incrível". "Toda a gente viu nesta competição, o céu é o limite. Além de bom jogador, é uma boa pessoa", completou.

Do lado inglês, o selecionador Gareth Southgate admitiu que a sua equipa tentou "o mais possível", mostrando-se orgulhoso do que o grupo conseguiu, mas a Espanha "foi a melhor equipa do torneio" e mereceu a vitória.

Um dos pontos que focou várias vezes ao longo da conferência de imprensa foi a posse de bola, lamentando que a sua equipa não tenha conseguido "longos períodos de posse que permitissem controlar a partida".

"Por causa disso, a fluidez do jogo foi a que foi, e os momentos decisivos do encontro foram influenciados por isso", acrescentou.

O técnico destacou a troca do capitão Harry Kane, fora do seu melhor neste torneio, devido à falta de ritmo de jogo e forma física de topo, por Ollie Watkins, justificando-a com a vontade de "pressionar mais os defesas-centrais adversários".

"Esta equipa orgulhou o país. Chegámos à nossa primeira final fora de Inglaterra, uma segunda final consecutiva no Europeu. Perdemos nos últimos cinco minutos. Na outra final [com a Itália, no Euro2020], perdemos no desempate por grandes penalidades. Tudo junto, é uma grande caminhada", afirmou.

Por outro lado, e sem querer falar já do futuro à frente dos 'Três Leões', admitiu que "nada disso importa". "Tínhamos uma oportunidade de ganhar e não conseguimos", lamentou.