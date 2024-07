‘La Bomba’ de King Africa faz ‘explodir’ o Summer Opening

King Africa já actua no palco principal do Summer Opening a decorrer no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O projecto argentino de dance music fundado no início dos anos 1990 e há quase três décadas tendo como vocalista Alan Duffy, a presenta-se no Funchal com música enérgica e cativante, por vezes apresentando covers e remakes de canções fortemente influenciadas por vários estilos musicais latino-americanos, incluindo merengue, cumbia e salsa.

‘La Bomba’ (uma cover da canção do grupo boliviano Azul Azul) é um dos grandes êxitos do ‘Rei África’ que contribuiu para ‘explodir’ o ambiente de festa que se vive no Parque de Santa Catarina, após mais de 4 horas de contagiante festa de Revenge of the 90’s.