Médico de Trump diz que ferimento na orelha evolui favoravelmente

O médico do ex-Presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que o ferimento que este sofreu na sequência da tentativa de assassínio há uma semana ocorreu na parte superior da orelha direita e evolui favoravelmente.

Numa nota divulgada na sua conta na rede social X, Ronny Jackson refere que a bala da arma disparada pelo atirador esteve a cerca de seis milímetros de entrar na cabeça de Trump. "É um milagre absoluto que não o tenha matado", afirmou o médico e congressista republicano, acrescentando que o ex-Presidente, na corrida às Presidenciais de novembro se encontra bem e recupera "como o esperado" de uma ferida com dois centímetros.

Segundo Jackson, embora o inchaço tenha desaparecido e a ferida "esteja a começar a cicatrizar adequadamente", Trump ainda tem "hemorragias intermitentes", que implicam o uso de um penso na orelha.

Há uma semana, Donald Trump levou um tiro de raspão na orelha direita durante um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. O atirador, um jovem de 20 anos, foi abatido.

O disparo causou um morto e dois feridos entre as pessoas na assistência. O ex-médico da Casa Branca Ronny Jackson esteve com Trump no dia do ataque e ofereceu-lhe apoio. Trump foi tratado inicialmente pelo pessoal médico do hospital de Butler.

Trump está a realizar hoje à noite, no estado de Michigan, o seu primeiro comício de campanha desde a tentativa de assassínio, no qual entrou acompanhado pelo candidato a vice-Presidente, JD Vance.