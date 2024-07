Venda de aguardente, licores e mel rendeu 4,5 milhões de euros em 2023

No ano passado, o sector do rum, mel e licores tradicionais rendeu, na Madeira, 4,5 milhões de euros, conforme deu conta o reeleito presidente da Mesa da Secção dos Produtores de Rum, Mel e Licores Tradicionais, da ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal e Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, na cerimónia da tomada de posso dos seus representantes para o próximo triénio.

Celso Olim constatou que a matéria-prima representou cerca de 35% dos custos de produção, salientando o crescimento da produção de bebidas espirituosas, na Região, com destaque para o Rum da Madeira, que em breve irá receber a designação DOP - Denominação de Origem Protegida.

Conforme notou, o objectivo da Mesa é trabalhar para potenciar o crescimento do volume de negócios das empresas.

Já Duarte Silva, director da ACIF-CCIM, mostrou-se optimista com a evolução deste sector e agradado com o recente anúncio de medidas de apoio por parte do Governo Regional.

Fazem parte deste órgão Celso Olim (presidente), em representação do ENM - Engenho Novo da Madeira, Lda.; Luís Faria, em representação da J. Faria & Filhos, Lda.; Liana Silva, em representação da Sociedade dos Engenhos da Calheta, Lda.; João Carlos Melim, em representação de V. Melim, Lda.; e Pedro Ferreira, em representação de Florentino Isildo de Gouveia Ferreira.