Não houve nenhum totalista no sorteio de hoje do Euromilhões, quando estavam em jogo 38 milhões de euros.

A chave premiada era composta pelos números 2 - 32 - 35 - 36 e 39. As estrelas foram o 7 e o 8.

Porque nenhum apostador acertou no conjunto que garantia os três primeiros prémios, no sorteio da próxima sexta-feira vai estar em jogo um jackpot no calor de 53 milhões de euros.

Boa sorte!