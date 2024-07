Incêndio ameaçou destruir capela de Santa Cecília há 32 anos

Um fogo de origem não determinada ameaçou consumir a capela de Santa Cecília em Julho de 1992. Os populares acorreram para salvar as imagens dos santos e os bombeiros debelaram as chamas.

As consequências poderiam ter sido piores, mas a rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos fez com que as chamas ficassem circunscritas a parte do altar-mor. A mesma sorte não teve o anexo da igreja, a residência do pároco local.

Tendo consciência de que não existia água nos arredores, foi pedido também auxílio aos Voluntários Madeirenses, que acorreram com auto-tanques, um carro de comando e uma ambulância.

A parte traseira do altar-mor é que foi afectada, nomeadamente o tecto, a sacristia, duas arrecadações e a imagem do Senhor dos Passos. Os populares, que preparavam a Festa do Senhor nesse recinto, retiraram a imagem de Santa Cecília, a padroeira, temendo que esta também fosse consumida pelas chamas.