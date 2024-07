Euro desvaloriza e fica abaixo de 1,09 dólares

O euro caiu hoje face ao dólar, ficando abaixo da barreira de 1,09 dólares, numa sessão marcada pelo recuo da confiança dos empresários alemães refletindo a queda das exportações e o clima de incerteza política em França.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0889 dólares, quando na segunda-feira pela mesma hora estava em 1,0902 dólares.

O BCE fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0902 dólares.

Os mercados estiveram hoje atentos à divulgação de alguns indicadores, com o índice de confiança dos investidores alemães a recuar em julho face a junho e pela primeira vez desde o mesmo mês de 2023, devido à queda das exportações, à incerteza política em França e à falta de clareza da política do BCE.

De acordo com o centro de investigação económica europeia (ZEW), o índice de confiança do investimento do país situou-se em 41,8 pontos em julho, menos 5,7 pontos do que no mês anterior.

Na zona euro, o índice de confiança dos investimentos também desceu em julho para 43,7 pontos, contra 51,3 pontos no mês anterior.

Já nos Estados Unidos, os investidores manifestaram-se satisfeitos com os números das vendas a retalho, após o Departamento do Comércio ter divulgado hoje que estas se mantiveram em junho, quando se esperava que registassem uma queda homóloga de 0,2%.

Esta semana está ainda a ser marcada pela reunião do BCE, na quinta-feira, da qual se espera que deixe as taxas de juro nos níveis atuais, após um corte de 25 pontos base em junho.

Dados divulgados também hoje pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que a atividade económica está a evoluir de formas diferentes entre as maiores economias: no primeiro trimestre do ano, registaram-se surpresas negativas nos Estados Unidos e no Japão, enquanto na Europa e na China já se vislumbraram alguns sinais de recuperação.

Divisas................terça-feira..............segunda-feira

Euro/dólar............1,0889..................1,0902

Euro/libra............0,84056...............0,84052

Euro/iene.............172,64.................171,89

Dólar/iene............158,54.................157,66