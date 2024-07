Simone Campedelli chega à Madeira com grande ritmo competitivo

O piloto italiano Simone Campedelli, que se encontra inscrito no Rali Vinho da Madeira com Tania Canton, num Skoda Fabia RS Rally2, deverá ser um dos pilotos a chegar à ilha com maior ritmo competitivo.

Numa nota à imprensa, a organização dá conta de que esta dupla transalpina participou e venceu há pouco mais de uma semana o Rally Internazionale del Casentino e estará no final desta semana no Rally di Roma Capitale, quinta prova do ERC 2024.

Campedelli participou nas duas últimas edições do Rali Vinho da Madeira e conta como melhor resultado o quarto posto obtido em 2023.