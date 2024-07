Trânsito automóvel condicionado no Caniço

Por motivos de ligação à rede pública de drenagem de águas residuais, o trânsito automóvel no Caminho Velho da Tendeira, lote 5, na freguesia do Caniço, ficará condicionado entre hoje, dia 23, e domingo, dia 26, entre as 8 e as 18h30.

A Câmara Municipal de Santa Cruz, num edital, apela aos condutores que "tenham uma conduta de especial compreensão".