Ribeira Brava paga mais de 22 mil euros para aquisição de nadadores-salvadores

A Câmara Municipal da Ribeira Brava celebrou um contrato para a aquisição de serviços de nadadores-salvadores para a praia da Ribeira Brava, durante a época balnear. O contrato é de 22.800,00 euros, aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor.

O contrato foi celebrado coma empresa Azimute Sereno, Lda, com sede no Funchal e vigora entre 1 de Junho a 22 de Setembro de 2024, na totalidade de 114 dias.

De acordo com o Caderno de Encargo deste processo, das obrigações do prestador do serviço compreendem o serviço de vigilância daquela praia todos os dias da semana, entre as 10 a as 20 horas, onde devem estar dois nadadores-salvadores.

As principais funções prendem-se o prestar auxílio em primeiros socorros, fazer cumprir as regras de segurança, alertar e aconselhar os utilizadores do espaço sobre o seu comportamento no meio aquático e espaço envolvente, assim como acompanhar até à unidade de saúde mais próxima, quando acontecer algum sinistro.