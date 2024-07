Escolas do Funchal conquistam o 1º lugar em projecto sobre a biodiversidade

A Escola Básica 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia e a Escola Secundária Jaime Moniz destacaram-se na 3.ª edição do projecto 'Muros com Vida', organizado pela ABAAE no âmbito do Programa Eco-Escolas e conquistam o 1º lugar em ex-aequo.

Numa competição com mais de 260 trabalhos de todo o país, as escolas do Funchal demonstraram ter conhecimento sobre a biodiversidade local e criaram um mural inspirador que reflete a riqueza natural da Região.

As pinturas, realizadas pelos alunos, celebram a vida e a diversidade da natureza e que funcionam como verdadeiras ferramentas de educação ambiental, sensibilizando a comunidade educativa para a importância da biodiversidade e da conservação da natureza.

Neste desafio, foram premiados os projectos que melhor representaram os ecossistemas que integram o território onde se localizam, que denotaram mais conhecimento sobre o tema 'Biodiversidade: preservar e regenerar' e que melhor executaram as pinturas.

A Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental, apoiou 13 Eco-Escolas na implementação da atividade 'Muros com Vida' através do fornecimento das tintas e materiais para a realização do mural, demonstrando o seu compromisso com a educação ambiental e a sustentabilidade.

https://ecoescolas.abaae.pt/our_news/muros-com-vida-escolas-premiadas-2023-2024/