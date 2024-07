Conselho de Redacção do DIÁRIO desmente Élvio Sousa

Esclarecimento do Conselho de Redacção do DIÁRIO de Notícias da Madeira

Na sequência de várias declarações que têm vindo a público, nomeadamente por parte do secretário-geral do partido Juntos Pelo Povo (JPP), vem o Conselho de Redacção do DIÁRIO de Notícias da Madeira pronunciar-se em nome da verdade.

Tal como estipula a Lei de Imprensa, o Conselho de Redacção do DIÁRIO existe, funciona e é composto por um grupo de jornalistas eleito para o efeito, dele fazendo parte actualmente Andreia Dias Ferro, Andreína Ferreira, Francisco José Cardoso, Paulo Vieira Lopes e Rúben Santos, sendo presidido pelo Director, Ricardo Miguel Oliveira. Este Conselho reúne-se dentro da periodicidade prevista e/ou sempre que se justifique a sua actuação.

Desmentimos, desta forma, que este órgão de comunicação social funcione à margem da lei e sem Conselho de Redacção, órgão que, aliás, não só repudia as declarações e as manobras de desinformação do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, como insta a EDN a agir em conformidade de modo a pôr cobro a uma série de procedimentos abusivos por parte do mesmo protagonista e que configuram difamação e atentam contra o direito à informação e as liberdades de imprensa e de expressão.

Para além de falsa, a afirmação recorrente por parte de Élvio Sousa que o DIÁRIO de Notícias da Madeira não possui Conselho de Redacção demonstra desconhecimento total em relação ao funcionamento deste jornal sobre o qual tece levianamente considerações, descuido que em nada contribui para a credibilidade de quem devia ter responsabilidades acrescidas na vida política regional.