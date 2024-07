Equipa de Alexandre Camacho apresenta cores do carro para o Rali Vinho Madeira

O dupla Alexandre Camacho/ Pedro Calado, que hoje confirmou a presença na 65.ª edição do Rali Vinho Madeira, recorreu às redes sociais para apresentar as suas novas cores.

Alexandre Camacho e Pedro Calado no Rali Vinho Madeira O piloto Alexandre Camacho e o navegador Pedro Calado, dupla que mais vezes venceu o Rali Vinho Madeira, vão, segundo avança a RTP Madeira, marcar presença na 65.ª edição do Rali Vinho Madeira a convite da Toyota Portugal, naquele que é o regresso de ambos aos ralis na presente temporada. Alexandre Camacho e Pedro Calado vão participar com um Toyota Yaris Rally2. O Rali Vinho Madeira vai para a estrada entre 1 e 3 de Agosto.

A equipa irá participar com um Toyota GR Yaris Rally2 na prova que vai para a estrada entre 1 e 3 de Agosto.

"O muito aguardado GR Yaris Rally2 foi desenvolvido para actividades de rali para clientes e fará a sua estreia, no Funchal, com as cores da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal", realça a publicação partilhada pela Play Racing no Facebook.

Segundo a mesma fonte trata-se do "primeiro carro desportivo com tração às quatro rodas a ser desenvolvido exclusivamente pela Toyota em 20 anos".