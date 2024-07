Empresa Inapa, líder nacional na distribuição de papel, vai declarar insolvência

A Inapa, líder em Portugal na distribuição de papel e embalagens, vai declarar insolvência "nos próximos dias", comunicou hoje o grupo empresarial à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A insolvência da Inapa - Investimentos, Participações e Gestão (Inapa IPG) é justificada na comunicação à CMVM com a insolvência, a apresentar na segunda-feira, da subsidiária alemã Inapa Deutschland devido a "uma carência de tesouraria de curto prazo" no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada "solução de financiamento no prazo estabelecido de acordo com a lei alemã".

Face aos "impactos imediatos que a apresentação à insolvência da Inapa Deutschland terá na Inapa IPG, o Conselho de Administração da Inapa IPG reuniu e analisou a sua situação financeira, tendo concluído pela consequente e iminente insolvência da Inapa IPG" e decidido "apresentar a Inapa IPG à insolvência nos termos da lei portuguesa, o que será formalizado nos próximos dias", refere o grupo empresarial.

A Inapa IPG alega que a administração envidou "todos os esforços atempadamente" junto de credores e acionistas, em particular do maior acionista, a Parpública - Participações Públicas, para evitar a insolvência da subsidiária alemã.