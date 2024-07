Exames nacionais e atentado a Trump entre os destaques nacionais

Correio da Manhã:

- "Setúbal. Pena máxima para assassinos de pianista"

- "40 milhões. Benfica põe limite para Félix"

- "Ministério da Defesa fez negócio de armas sem pedir registo criminal"

- "Mistério. Raptados na Margem Sul mais de 200 gatos"

- "Quer seguir Bioengenharia. Catarina Viegas tirou 20 a tudo"

- "Trump fala em milagre. 'Devia estar morto'"

- "Salgado e Sobrinho julgados pelo crime de burla no caso BES Angola"

- "Albufeira. Mulher condenada a 10 anos por morte à facada"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky chama Rússia para cimeira da paz"

- "FC Porto. Cláusula de Chico Conceição sobe para 45 milhões"

- "Sporting. Gyokeres pronto para a nova temporada"

Público:

- "Justiça funciona mal e a culpa é dos juízes, procuradores e governos"

- "Exames. Médias sobem a Matemática e pioram a Português"

- "Orçamento do Estado. Pedro Nuno mandatado para negociar sem linhas vermelha"

- "Atentado a Trump. 'Estivemos a um cabelo de uma guerra civil'. Reportagem de Pedro Guerreiro, em Milwaukee"

- "Auditoria. TdC critica década perdida na revisão da despesa pública"

- "Rebecca F. Kuang: 'O livro deve mudar para acolher a nova língua'"

- "Centro da cidade. Cada vez mais gente se queixa. Há demasiado lixo nas ruas de Lisboa"

- "Sondagem Cesop. PS à frente, Chega em queda e inquiridos não querem eleições agora"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 100 idosos desaparecidos nunca foram localizados"

- "Matemática sobe, Português desce"

- "Governo de pedra e cal só beliscado na área da Saúde"

- "EUA. Donald Trump tenta unir país depois do ataque a tiro"

- "Montalegre. Antigos autarcas julgados por favorecerem amigos"

- "Melgaço. Uma das jovens feridas ainda corre risco de vida"

- "P. de Varzim. Hospital procura mãe para fazer funeral de feto"

- "Verão. Georgina em resort exclusivo na Arábia"

- "Grandes arrancam estágios cheios de dúvidas nos plantéis"

- "Euro 2024. Selecionador espanhol ganha três vezes menos que Roberto Martínez"

Diário de Notícias:

- "Abandono. Existem 931 mil animais na rua. 40 mil são recolhidos por ano"

- "Montenegro e os seus ministros em maré alta. Saúde é pedra no sapato [sondagem]"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Tomás Appleton [jogador de râguebi]: 'Se fosse invisível teria de ir espreitar os treinos dos adversários'"

- "Zona Euro. Eurogrupo alerta para tendência orçamental 'contracionista'"

- "EUA. 'Coroação' de Trump arranca com escolha de vice-presidente e protestos nas ruas"

- "De 'Luis de la Quem?' a 'Don Luis de la Cuarta'. Como o selecionador levou a Espanha ao céu"

- "Série de sucesso. 3.ª temporada de 'The Bear': à procura daquela estrela Michelin"

- "Europa. Parlamento Europeu 'diferente do anterior' e com renovação nacional"

Jornal i:

- "influente"

- "A publicidade das nossas vidas"

- "Atentado contra Trump. Secretas debaixo de fogo"

- "Burlas eletrónicas. 2023 foi o pior ano"

Negócios:

- "Durão Barroso, presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa. 'África é a grande reserva para o crescimento da economia mundial'"

- "Bruxelas admite incluir novos projetos no PRR para compensar atrasos"

- "Das assembleias gerais aos tribunais. Pequeno investidor ganha peso na bolsa"

- "Atentado contra Trump impulsiona ações, juros, ouro e bitcoin"

- "Radar África. Bens de Isabel dos Santos arriscam ser novo irritante"

- "Algarve. Dois consórcios luso-espanhóis na luta por dessalinizadora"

O Jornal Económico:

- "Secil avança com processo contra o fisco para recuperar três milhões da CSR"

- "Governo admite novas concessões para explorar cobre e lítio em Portugal"

- "Entrevista com Emma Wheeler, Head of UBS Women's Wealth. No próximo ano, 35% do património investível vai estar nas mãos das mulheres'"

- "TdC diz que processo de revisão da despesa pública é 'desconexo'"

- "Topo da Agenda: Ecofin e BdP divulga inquérito aos bancos"

- "Advisory Summit debate hoje grandes desafios da economia"

- "Provedora de Justiça critica listas de espera na Saúde na Madeira"

Record:

- "Ficou para ser campeão. Di María soma mais um título no adeus à seleção e agora só pensa no Benfica"

- "Sporting. Ioannidis abre a porta ao leão"

- "FC Porto. 'Afastamento foi injusto', Toni Martínez recorda castigo de Sérgio Conceição"

- "Garante presidente da Federação. Dois sub-17 da Guiné-Bissau raptados por empresário"

O Jogo:

- "'Vítor Bruno vem com uma energia incrível'. Toni Martínez abordou o 'exílio' da última temporada e deixou elogios aos treinador na chegada à Áustria"

- "Hoje há exposição de ourivesaria. Primeiro jogo à porta aberta com vista para Mora, Gabriel Brás e Gonçalo Sousa"

- "Preço de Chico Conceição subiu para os 45 MEuro"

- "Benfica. Neves quer o PSG"

- "Sporting. 'Claro que sonho com a Seleção'. Trincão fez um grande final de 2023/24 e aponta alto na nova época"

- "Braga. Bright é uma 'fera' no eixo"

A Bola:

- "Rollheiser: o segredo é defender. Adaptação do argentino ao centro é projeto em marcha"

- "Sporting. Leões preparados para esforço extra por Ioannidis"

- "FC Porto. Novo dragão na Áustria... e já para jogar"

- "Euro 2024. Campeões fazem a festa em Madrid"

- "A incrível história do adepto do Hertha que ficou separado do clube pelo Muro de Berlim mas não deixou de segui-lo na Europa de Leste"

- "Copa América. A última glória de Di María, esperado em agosto na Luz"