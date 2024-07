Jean Paul Forêt foi o último ‘herói’ a concluir a primeira etapa da Transquadra

A primeira etapa da edição de 2024 da Regata internacional Transquadra teve esta manhã a sua conclusão oficial, com a chegada da derradeira embarcação.

Pelas 9h34 (10h34 em França) a embarcação ‘Phantasm II’ do ‘solitário Jean Paul Forêt cortou a linha de chegada instalada no Caniçal, depois de ter estado 13 dias e 19 horas a navegar entre o porto francês de La Turballe e a ilha da Madeira.

Refira-se que o velejador francês viu o motor do seu First 405S sofreu uma avaria logo à saída de La Turballe o que o obrigou a ter que atracar no porto de Quiberon para reparar a avaria, acabando assim por perder algum tempo, o que o obrigou a fazer a travessia oceânica quase sempre sozinho e afastado da frot.

“Foi óptimo e gratificante saber que nestes últimos dias tive o apoio de muitos velejadores, o que ajudou imenso” começou por adiantar Jean Paul Forêt à chegada ao Village da Transquadra, instalada no Cais 8.

“Estou muito feliz por estar aqui, por ter completado esta primeira etapa e agora o objectivo é fazer melhor na segunda etapa.”

Refira-se que com a conclusão da primeira etapa as embarcações vão agora para doca seca onde ficarão até Janeiro de 2025.

A segunda etapa, entre Madeira e a Martinica tem a sua largada agendada para 1 de Fevereiro.