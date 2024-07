Reforço do Nacional chora na despedida do Palmeiras

Gustavo Garcia, defesa-direito brasileiro de 22 anos, que é reforço do Nacional para a nova temporada por empréstimo do Palmeiras, despediu-se em lágrimas dos seus companheiros no final do jogo entre o Palmeiras e Goianiense – Gustavo Garcia foi suplente não utilizado. Na presença de toda a equipa e do treinador Abel Ferreira, o reforço do Nacional não evitou as lágrimas na hora de dizer adeus. “Queria agradecer a todo o mundo. Muito obrigado, de coração. Não é da boca para fora o que estou a dizer. Estou no Palmeiras desde os 12 anos, o clube que me acolheu, que me formou. Estou saindo com uma mentalidade mais crescida. A minha família só tem a agradecer ao Palmeiras. Gratidão por tudo.”